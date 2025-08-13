बूढ़े होने से डरती थी श्रीदेवी, हमेशा जवान और खूबसूरत दिखने के लिए करवाई 29 सर्जरी

नारी डेस्क: दुनिया को श्रीदेवी को खोए सात साल हो गए हैं, लेकिन उनकी विरासत और आकर्षण आज भी उनके लाखों प्रशंसकों के दिलों में ज़िंदा है। आज 62वीं जयंती पर फैंस उन्हें याद कर भावुक हो रहे हैं। श्रीदेवी की खूबसूरती से हर कोई वाकिफ था लेकिन क्या आप जानते हैं अपनी अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक-दो नहीं बल्कि 29 सर्जरी करवाई थी।



Good Times नामक स्रोत की रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी को पतली, युवा और आकर्षक दिखने के लिए लगभग 29 प्लास्टिक सर्जरीज़ करवाई थीं जैसे लिपोसक्शन, कई राइनोप्लास्टी, लिप ऑगमेंटेशन, बोटॉक्स, फीलर्स, ब्रेस्ट लिफ्ट और इम्प्लांट्स शामिल थी। उनकी अचानक हुई मौत का जिम्मेदार भी इन सर्जरी को ठहरया गया था, हालांकि एक कोस्मेटिक सर्जन ने स्पष्ट किया था कि केवल सर्जरीज को श्रीदेवी की मौत का कारण नहीं माना जा सकता। उनका कहना था कि खूबसूरती का दबाव और मानसिक तनाव भी मुख्य कारक थे।



एक रिपोर्ट के अनुसार मौत से कुछ दिनों पहले ही श्रीदेवी ने एक लिप सर्जरी हुई थी जो सही नहीं हुई। वहीं याद हो कि श्रीदेवी के निधन के बाद निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने एक फेसबुक पोस्ट साझा की, जिसका शीर्षक था “My Love Letter For Sridevi’s Fans”। इस पोस्ट में उन्होंने श्रीदेवी की निजी जिंदगी की अनकही बातें उजागर कीं, जिसमें उनकी उम्र बढ़ने की डर को एक प्रमुख वजह बताया गया।



राम गोपाल वर्मा ने लिखा था- “हर अभिनेत्री का सबसे बड़ा दुःस्वप्न उम्र बढ़ना है और श्रीदेवी इसमें कोई अपवाद नहीं थीं। उन्होंने वर्षों तक कभी-कभार कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, जिनके प्रभाव चेहर पर दिखाई देते थे।” उन्होंने यह भी बताया कि श्रीदेवी अपने शरीर को स्क्रीन पर अच्छा दिखाने के लिए खुद को भूखा रखती थीं। शादी के बाद उन्हें कुछ बार ब्लैक-आउट के मामले भी आए, डॉक्टरों ने लो बीपी की समस्या बताई, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया।”

राम गोपाल वर्मा का यह खुलासा बताता है कि श्रीदेवी की पापुलरिटी और ग्लैमर के पीछे एक गहरी असुरक्षा और डर था, खासकर उम्र बढ़ने को लेकर। इसके अलावा अभिनेत्री पायल घोष ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 2017 में श्रीदेवी को एक क्लिनिक में देखा था, जहां श्रीदेवी ने उनके डर और आदतों का जिक्र करते हुए कहा था कि वह उम्र बढ़ने से डरती थीं और इसलिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराती थीं। उन्होंने खुद इस बात से बहुत हैरान हुईं।

