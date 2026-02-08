स्पिनच कॉर्न Rice

नारी डेस्क : स्पिनच कॉर्न राइस एक स्वादिष्ट और हेल्दी फ्यूज़न डिश है, जिसमें पालक की पौष्टिकता और स्वीट कॉर्न की हल्की मिठास का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। यह रेसिपी न सिर्फ देखने में आकर्षक होती है, बल्कि स्वाद में भी बेहद क्रीमी और लाजवाब होती है। लंच या डिनर के लिए यह एक परफेक्ट वन-पॉट मील है, जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं।

Servings - 4

सामग्री (Ingredients)

उबली और ब्लांच की हुई पालक – 150 ग्राम

लहसुन (कटा हुआ) – 1 टेबलस्पून

अदरक (कटा हुआ) – 1 टेबलस्पून

हरी मिर्च – 1 टीस्पून

तेल – 1 टेबलस्पून

चिली फ्लेक्स – 1 टीस्पून

नमक – ½ टीस्पून

काली मिर्च पाउडर – ¼ टीस्पून

उबला हुआ चावल – 300 ग्राम

कॉर्न सॉस के लिए

मक्खन – 1 टेबलस्पून

प्याज (बारीक कटे) – 40 ग्राम

हरी प्याज (स्प्रिंग ऑनियन) – 2 टेबलस्पून

स्वीट कॉर्न – 60 ग्राम

मैदा – 2 टीस्पून

दूध – 160 मिलीलीटर

कद्दूकस किया हुआ प्रोसेस्ड चीज़ – 2 टेबलस्पून

नमक – ¼ टीस्पून

काली मिर्च पाउडर – ⅛ टीस्पून

इटैलियन सीज़निंग – ½ टीस्पून

गार्निश के लिए

चिली ऑयल – आवश्यकता अनुसार

बनाने की विधि (Preparation Method)

पालक पेस्ट तैयार करें

मिक्सर में 150 ग्राम ब्लांच की हुई पालक, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर चिकना पेस्ट बना लें।

पालक राइस बनाएं

कड़ाही में 1 टेबलस्पून तेल गर्म करें। इसमें चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून नमक, ¼ टीस्पून काली मिर्च डालें। अब पालक का पेस्ट डालकर 3–4 मिनट तक पकाएं।

इसके बाद उबले हुए चावल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। गैस बंद कर दें और अलग रख दें।

कॉर्न सॉस तैयार करें

दूसरी कड़ाही में मक्खन गरम करें। इसमें प्याज, हरी प्याज और स्वीट कॉर्न डालकर 2–4 मिनट तक भूनें।

अब मैदा डालें और 1–2 मिनट हल्का सा पकाएं।

धीरे-धीरे दूध डालें, फिर चीज़, नमक, काली मिर्च और इटैलियन सीज़निंग मिलाएं। 1–2 मिनट तक चलाते हुए पकाएं और गैस बंद कर दें।

डिश असेंबल करें

एक गोल मोल्ड लें। सबसे नीचे पालक राइस की परत लगाएं, फिर ऊपर से कॉर्न सॉस की परत डालें।

इसी तरह एक बार फिर दोनों परतें दोहराएं।

गार्निश और सर्व करें

धीरे से मोल्ड हटाएं, ऊपर से चिली ऑयल डालकर सजाएं।

गरमागरम स्पिनच कॉर्न राइस सर्व करें।

