19 AUGTUESDAY2025 12:04:03 PM
Nari

कहीं आप तो नहीं केक काटकर मनाते कान्हा का जन्मदिन? प्रेमानंद जी हैं इसके सख्त खिलाफ

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 16 Aug, 2025 06:09 PM
कहीं आप तो नहीं केक काटकर मनाते कान्हा का जन्मदिन? प्रेमानंद जी हैं इसके सख्त खिलाफ

नारी डेस्क:  आजकल कई लोग आधुनिक तरीके से जन्माष्टमी पर केक काटकर भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन इस पर कई संत-महात्माओं ने आपत्ति जताई है। राधा के सबसे बड़े भक्त यानी कि प्रेमानंद महाराज जी ने का कहना है कि "कृष्ण जन्माष्टमी कोई साधारण जन्मदिन नहीं है। यह भगवान के अवतार दिवस की पूजा है, इसे केक काटकर मनाना धर्म का अपमान है।"

PunjabKesari
भक्ति और परंपरा के विरुद्ध है केक काटना

प्रेमानंद जी की मानें तो जन्माष्टमी पर केक काटने जैसी पाश्चात्य परंपराएं अपनाना भक्ति और परंपरा दोनों के विरुद्ध है। उनका कहना है कि भगवान का जन्मोत्सव मंत्र-जप, भजन, आरती, झूला झुलाने और प्रसाद चढ़ाने से मनाना चाहिए, न कि वैसा जैसे हम इंसानों का जन्मदिन मनाते हैं। परंपरा के विपरीत हिंदू धर्म में भगवान का जन्मोत्सव पूजन और भोग से होता है, केक जैसी परंपरा पश्चिमी संस्कृति से आई है। दरअसल जन्माष्टमी पर उपवास और फलाहार का महत्व है, जबकि केक में मैदा, अंडा, बेकिंग पाउडर आदि होते हैं। क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें शुद्धता और सात्विकता होनी चाहिए।

PunjabKesari
जन्माष्टमी पर सही तरीके से कैसे मनाएं?

मध्यरात्रि (12 बजे) भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति या बाल गोपाल को झूले में विराजमान करें। पंचामृत स्नान (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर) कराएं। धनिया पंजीरी, माखन-मिश्री, दूध, मक्खन, मिश्री, फल आदि भोग लगाएं। भजन-कीर्तन करें, घर में श्रीकृष्ण की महिमा का गुणगान करें। झूला झुलाकर "नंद घर आनंद भयो" जैसे भजन गाते हुए उत्सव मनाएं। प्रेमानंद महाराज जी का  स्पष्ट कहना है कि भगवान का उत्सव भक्तिभाव से मनाओ, केक काटकर नहीं। 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it