26 AUGTUESDAY2025 2:54:51 PM
Nari

गणेश उत्सव के दौरान कुछ यूं सजती है  शिल्पा शेट्टी, इस बार आप भी ये आउटफिट  करें ट्राई

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Aug, 2025 06:33 PM
गणेश उत्सव के दौरान कुछ यूं सजती है  शिल्पा शेट्टी, इस बार आप भी ये आउटफिट  करें ट्राई

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर इस बार गणेश उत्सव की धूम नहीं दिखाई देगी। परिवार में किसी सदस्य की मौत होने के चलते उन्होंने गणेश उत्सव नहीं मनाने का ऐलान किया है। अगर पुराने उत्सव पर नजर डालें तो शिल्पा हर बार  बेहद खूबसूरत और ट्रेडिशनल लुक में नजर आती हैं। उनके गणपति उत्सव के आउटफिट्स फैशन और कल्चर का बेहतरीन मेल होते हैं। आइए जानते हैं शिल्पा शेट्टी के गणेश फेस्टिव ट्रेडिशनल लुक्स जो हर किसी को इंस्पायर कर सकते हैं:।

PunjabKesari
पारंपरिक साड़ी स्टाइल

शिल्पा कई बार कांजीवरम, सिल्क और कॉटन साड़ी में नजर आ चुकी हैं। खासकर लाल, पीला और हरा जैसे रंग उनके फेस्टिव लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं। वह साड़ी को मॉडर्न ड्रेप स्टाइल में पहनकर उसे ग्लैमरस टच देती हैं।

PunjabKesari
नौवारी (महाराष्ट्रीयन) साड़ी

गणेश चतुर्थी पर शिल्पा शेट्टी ने कई बार नौवारी साड़ी पहनी है।  इसके साथ नथ, गजरा और ग्रीन चूड़ियां उनके पूरे लुक को परफेक्ट महाराष्ट्रीयन टच देती हैं।

PunjabKesari
फ्यूजन ट्रेडिशनल लुक

 शिल्पा इंडो-वेस्टर्न स्टाइल भी बेहद अच्छे से कैरी करती हैं, जैसे धोती पैंट्स के साथ कुर्ता या दुपट्टा। यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो कम्फर्ट के साथ फैशन चाहती हैं।

PunjabKesari
ज्वेलरी का खास अंदाज

शिल्पा हमेशा अपने ट्रेडिशनल लुक को स्टेटमेंट ज्वेलरी  से पूरा करती हैं। मोती, मंदिर ज्वेलरी, कड़े और मांगटीका उनके फेस्टिव लुक को और भी रॉयल बनाते हैं।

 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it