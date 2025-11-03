शाहरुख के 60वें जन्मदिन पर फैंस के बीच मची अफरा-तफरी,  किंग खान ने मांगी माफी

नारी डेस्क: शाहरुख खान के प्रशंसक पूरे साल उनके जन्मदिन का इंतजार करते हैं, हालांकि इस साल उनके 60वें जन्मदिन पर फैन मीट में अफरा-तफरी मच गई। यह एक रिवाज है कि हर जन्मदिन पर शाहरुख अपने घर मन्नत की बालकनी में आते हैं और घर के बाहर इकट्ठा हुए अनगिनत प्रशंसकों का अभिवादन करते हैं।हालांकि इस साल सुरक्षा कारणों से शाहरुख बाहर नहीं निकले।



प्रशंसकों से माफी मांगते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- "अधिकारियों ने मुझे सूचित किया है कि मैं बाहर आकर उन सभी प्यारे लोगों का अभिवादन नहीं कर पाऊंगा जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आप सभी से मेरी गहरी माफ़ी, लेकिन मुझे बताया गया है कि भीड़ नियंत्रण संबंधी समस्याओं के कारण यह सभी की सुरक्षा के लिए है।" हर साल बादशाह के जन्मदिन पर उनकी एक झलक पाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए कई बार भीड़ से निपटना मुश्किल हो जाता है, और शाहरुख की सुरक्षा और उनसे मिलने आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा को भी ख़तरा पैदा हो सकता है।



इसकी भरपाई के लिए, शाहरुख मुंबई में एक बंद कमरे में आयोजित फैन मीट में गए, जहां वह ग्रे रंग की टोपी और चश्मे में बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें वे प्रशंसकों की भारी भीड़ से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस क्लिप में किंग खान मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका कैप्शन है- "मेरे जन्मदिन को हमेशा की तरह खास बनाने के लिए शुक्रिया। बहुत-बहुत आभार... और जिनसे मैं नहीं मिल पाया, उनसे जल्द ही मिलूंगा।



नेमाघरों मेंप्रशंसकों के साथ इनडोर मीट के बाद, किंग खान कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल के बाहर जमा भारी भीड़ का अभिवादन करने के लिए बाहर भी निकले। आईएएनएस द्वारा शूट किए गए एक एक्सक्लूसिव वीडियो में, शाहरुख खान कार्यक्रम स्थल से बाहर आते और एक बैरिकेड के पीछे चलते हुए अपने प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि, कुछ प्रशंसक शाहरुख के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, हाथ मिलाने और उन्हें छूने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही माहौल अराजक हुआ, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन्हें वहाँ से ले गए।

