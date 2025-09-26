नारी डेस्क : साबूदाना रस मलाई एक हल्की और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे खासतौर पर त्योहारों और व्रत के समय बनाया जाता है। यह पारंपरिक रस मलाई का पौष्टिक और हल्का वर्जन है, जिसमें साबूदाना की नर्म-नर्म गोलियों को मीठे दूध और मेवे के साथ पकाया जाता है। इसका स्वाद मीठा, मलाईदार और मसालेदार होता है, जो बच्चों और बड़ों दोनों को बेहद पसंद आता है।
Servings - 4
सामग्री
भिगोकर पिसा हुआ साबूदाना – 350 ग्राम
पाउडर शुगर – 1 बड़ा चम्मच
दूध – 600 मिलीलीटर
शुगर – 70 ग्राम
बादाम – 1 बड़ा चम्मच (कटे हुए)
पिस्ता – 1 बड़ा चम्मच (कटे हुए)
विधि
1. एक बाउल में 350 ग्राम पिसा हुआ भिगोया साबूदाना और 1 बड़ा चम्मच पाउडर शुगर डालें। अच्छे से मिलाएं।
2. इस मिश्रण से छोटे-छोटे हिस्से लेकर गोलियां बना लें।
3. एक पैन में 600 मिलीलीटर दूध उबालें। इसमें 70 ग्राम शुगर डालें और अच्छे से घुलने तक चलाएं।
4. अब तैयार साबूदाना की गोलियों को धीरे-धीरे दूध में डालें और मध्यम आंच पर 10–15 मिनट तक पकाएं।
5. इसमें 1 बड़ा चम्मच कटे हुए बादाम और 1 बड़ा चम्मच कटे हुए पिस्ता डालकर अच्छे से मिलाएं।
6. गैस बंद करें और इसे लगभग 40 मिनट तक ठंडा होने दें।
7. ठंडा होने के बाद इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें।
8. ठंडी-ठंडी साबूदाना रस मलाई सर्व करें।
