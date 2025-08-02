10 AUGSUNDAY2025 2:31:19 PM
Nari

हर उम्र की महिलाओं के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं रानी मुखर्जी के साड़ी लुक

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Aug, 2025 03:01 PM
हर उम्र की महिलाओं के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं रानी मुखर्जी के साड़ी लुक

नारी डेस्क: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनकी साड़ी पहनने की सादगी और एलिगेंस भी उन्हें खास बनाती है। वे अक्सर इवेंट्स, अवॉर्ड फंक्शन और त्योहारों में शानदार साड़ियों में नजर आती हैं, जो आज की महिलाओं को ट्रेडिशनल और स्टाइलिश लुक देने के लिए प्रेरित करती हैं। चलिए आज जानते हैं रानी मुखर्जी की साड़ी स्टाइल से जुड़ी खास बातें। 

PunjabKesari
कांजीवरम साड़ी 

रानी को कई बार रिच कलर की कांजीवरम सिल्क साड़ियों में देखा गया है। ये साड़ियां उनकी रॉयल और ट्रेडिशनल पसंद को दिखाती हैं।

PunjabKesari
रेशमी साड़ियां

रानी अक्सर सिंपल लेकिन एलिगेंट रेशमी साड़ियां पहनती हैं, जिनमें उनका क्लासिक स्टाइल झलकता है।

PunjabKesari
डिज़ाइनर साड़ियां

कभी-कभी वे डिज़ाइनर साड़ियों में भी नजर आती हैं जिनमें बारीक कढ़ाई, ज़री बॉर्डर या मॉडर्न ड्रेपिंग होती है।

PunjabKesari
सॉफ्ट मेकअप और पारंपरिक ज्वेलरी

उनकी साड़ी लुक को और निखारते हैं सॉफ्ट न्यूड टोन मेकअप, बिंदी, और ट्रेडिशनल झुमके या नेकलेस।

PunjabKesari
डुअल टोन सिल्क साड़ी

ट्रेडिशनल और रॉयल फील के लिए इस तरह की साड़ी एकदम परफेक्ट हैं। थ्सके सा पोल्की नेकलेस और मांगटीका कैरी कर सकती हैं। इसमें  पल्लू पिन-अप करके स्टाइल करें 

PunjabKesari
सिल्क साड़ी विद गोल्ड बॉर्डर

रानी मुखर्जी ट्रेडिशनल तमिल लुक में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं। सिंपल गोल्डन ज्वेलरी , गजरा बिंदी और काजल के साथ क्लासिक इंडियन ब्राइडल फील आता है। 

आप उनके लुक से क्या सीख सकती हैं?

रानी का स्टाइल बहुत सटल लेकिन प्रभावशाली होता है। वे अक्सर गहरे और रिच कलर चुनती हैं जैसे रॉयल ब्लू, मरून, ग्रीन, गोल्डन आदि। उनके लुक्स में ट्रडिशनल और मॉडर्न का बेहतरीन मेल होता है।

