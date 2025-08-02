हर उम्र की महिलाओं के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं रानी मुखर्जी के साड़ी लुक

नारी डेस्क: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनकी साड़ी पहनने की सादगी और एलिगेंस भी उन्हें खास बनाती है। वे अक्सर इवेंट्स, अवॉर्ड फंक्शन और त्योहारों में शानदार साड़ियों में नजर आती हैं, जो आज की महिलाओं को ट्रेडिशनल और स्टाइलिश लुक देने के लिए प्रेरित करती हैं। चलिए आज जानते हैं रानी मुखर्जी की साड़ी स्टाइल से जुड़ी खास बातें।



कांजीवरम साड़ी

रानी को कई बार रिच कलर की कांजीवरम सिल्क साड़ियों में देखा गया है। ये साड़ियां उनकी रॉयल और ट्रेडिशनल पसंद को दिखाती हैं।



रेशमी साड़ियां

रानी अक्सर सिंपल लेकिन एलिगेंट रेशमी साड़ियां पहनती हैं, जिनमें उनका क्लासिक स्टाइल झलकता है।



डिज़ाइनर साड़ियां

कभी-कभी वे डिज़ाइनर साड़ियों में भी नजर आती हैं जिनमें बारीक कढ़ाई, ज़री बॉर्डर या मॉडर्न ड्रेपिंग होती है।



सॉफ्ट मेकअप और पारंपरिक ज्वेलरी

उनकी साड़ी लुक को और निखारते हैं सॉफ्ट न्यूड टोन मेकअप, बिंदी, और ट्रेडिशनल झुमके या नेकलेस।



डुअल टोन सिल्क साड़ी

ट्रेडिशनल और रॉयल फील के लिए इस तरह की साड़ी एकदम परफेक्ट हैं। थ्सके सा पोल्की नेकलेस और मांगटीका कैरी कर सकती हैं। इसमें पल्लू पिन-अप करके स्टाइल करें



सिल्क साड़ी विद गोल्ड बॉर्डर

रानी मुखर्जी ट्रेडिशनल तमिल लुक में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं। सिंपल गोल्डन ज्वेलरी , गजरा बिंदी और काजल के साथ क्लासिक इंडियन ब्राइडल फील आता है।

आप उनके लुक से क्या सीख सकती हैं?

रानी का स्टाइल बहुत सटल लेकिन प्रभावशाली होता है। वे अक्सर गहरे और रिच कलर चुनती हैं जैसे रॉयल ब्लू, मरून, ग्रीन, गोल्डन आदि। उनके लुक्स में ट्रडिशनल और मॉडर्न का बेहतरीन मेल होता है।