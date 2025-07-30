क्या इस बार भी रक्षाबंधन पर है भद्रा का साया? बहनें नोट कर लें राखी बांधने की सही टाइमिंग

नारी डेस्क: हर साल रक्षाबंधन के पर्व का भाई- बहनों को खास इंतजार रहता है। इस पर्व के मौके पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन मांगती है, इस बार यह पर्व और भी खास होने वाला है। रक्षाबंधन भद्रा रहित मुहूर्त में है, यानी कि 9 अगस्त को पूरे दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। 100 बाद कल्याणकारी दुर्लभ मंगलकारी संयोग रहने वाला है।



ये है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

इस वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी। तिथि का समापन 9 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 21 मिनट पर है। उदया तिथि के मुताबिक 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 47 मिनट से शुरू है जाे दोपहर में 1 बजकर 24 मिनट तक रहेगा, यानि रक्षाबंधन सुबह से लेकर दोपहर तक मनाया जाएगा। इस बार राखी बांधने के लिए 7 घंटे मिनट का शुभ समय प्राप्त हो रहा है।



इतने मिनट का है राहुकाल

पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 22 मिनट से 5 बजकर 04 मिनट तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 17 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक रहने वाला है। रक्षाबंधन के दिन राहुकाल सुबह में 9 बजकर 7 मिनट से सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक है। राहुकाल में बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांधनी चाहिए।



इस बार नहीं लगेगी भद्रा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी पर सूर्य व बुध की कर्क एवं गुरु एवं शुक्र की मिथुन राशि में युति बनेगी। मंगल कन्या, राहु कुंभ व केतु सिंह राशि में होंगे। साथ ही श्रवण नक्षत्र और चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। इस बार रक्षाबंधन के दिन सूर्य की पुत्री एवं शनि की बहन भद्रा भूलोक में नहीं होगी। इस बार 100 साल बाद भद्रा रहित निर्विघ्न राखी मनाई जाएगी।