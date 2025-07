पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस पलटी, 8 लोगों की मौत, 32 से ज्यादा घायल

नारी डेस्क: होशियारपुर (पंजाब): पंजाब के होशियारपुर जिले में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। दसूहा के पास सगरा बस अड्डे के नजदीक एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भयानक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

हादसा दसूहा-हाजीपुर रोड पर उस समय हुआ जब बस यात्रियों से भरी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक एक कार सामने आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने बस को तेजी से मोड़ दिया। इसी दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पलटते हुए कई मीटर तक घिसटती चली गई।

बस पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। क्रेन की मदद से बस को सीधा किया गया और उसमें फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।

In a tragic Accident a mini‑bus overturned near Sagra Adda on the Dasuya–Hajipur Road (Dasuya area, Hoshiarpur district) on the morning of July 7, 2025, claiming at least seven lives and injuring 12 others. pic.twitter.com/FPVhiUwEdA