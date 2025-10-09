प्रेमानंद जी ने एल्विश यादव को  दी सही रास्ता चुनने की सलाह, बोले- "शराब की बोलत को ..."

नारी डेस्क: सच्चा इंसान वही है जो हर मुसीबत का दिल खोलकर सामना करता है। संत प्रेमानंद जी महाराज भी हमें यही सीख देते हैं। भले ही वह कितनी तकलीफ में हो लेकिन लोगों के मार्गदर्शन करने से कभी नहीं रूके हैं। हाल ही में मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश जब महाराज जी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने यादव को सही रास्ते पर चलने की सलाह दी।



आध्यात्मिक गुरु ने स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण अपनी पद यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी हैं। हाल ही के एक वीडियो एल्विश यादव महाराज जी के दर्शन करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान जब उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- “अब मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या कह सकता हूं? मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से, मैं अभी भी आप सभी से मिल सकता हूं और बात कर सकता हूं। अब कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है – आज हो या कल, हम सभी को जाना ही होगा.”।



महाराज जी आगे कहते हैं- 'राधा नाम सबका मंगल करेगा, राधा नाम सबको जीवन दान देगा। राधा नाम सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाया गया राधा नाम की छाप जन-जन में रहेगी। राधा नाम का प्रभाव रहेगा।' फिर वह एल्विश से पूछते हैं- 'आप नाम जप करते हो? थोड़ा तोकिया करो। क्योंकि पूर्व पावर की वजह से आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान में पावर कहां? वर्तमान में नाम का पावर, क्या जाता है, अंगूठी की तरह पहन लो। राधा राधा राधा...दस हजार नाम जप तो किया करो, करोगे?'



महाराज जी यादव को अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देते हुए कहते हैं- 'कई ऐसे हमारे भारत के नौजवान हैं जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसर करते हैं। अब अगर ये शराब की बोतल लेकर ग्लास में डालकर पीते हुए करेंगे तो लाखों पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे। आप राधा बोल रहे हैं तो हमें तो बोलना ही चाहिए। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो नवयुवक हैं, व्यसन से, गंदी आदतों से मुक्त हों। व्यसन करने वाले, गंदी आदत करने वाले, इसी जन्म में भले तुम सुख भोग लो लेकिन अंतिम परिणाम तुम्हारा ठीक नहीं रहे