Air India की फ्लाइट में कॉकरोच ने मचाया आतंक, बीच हवा में इधर-उधर भागे Passengers

  • Updated: 04 Aug, 2025 01:58 PM
नारी डेस्क:  सैन फ्रांसिस्को-मुंबई एयर इंडिया के एक विमान में सोमवार को उड़ान के बीच में कॉकरोच देखे जाने के बाद आपातकालीन गहन सफाई की गई, जिसके बाद एयरलाइन ने माफ़ी मांगी और तुरंत सुधारात्मक उपाय किए। यह घटना सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जाने वाली उड़ान AI180 में हुई।
 

एयर इंडिया द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार- "सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जाने वाली उड़ान AI180 में, दुर्भाग्य से दो यात्री विमान में कुछ छोटे कॉकरोच की उपस्थिति से परेशान थे। इसलिए, हमारे केबिन क्रू ने दोनों यात्रियों को दूसरी सीटों पर स्थानांतरित कर दिया। उसी केबिन में, जहां वे उसके बाद आराम से थे।" एयरलाइन ने पुष्टि की कि कोलकाता में उड़ान के निर्धारित ईंधन भरने के दौरान, समस्या से निपटने के लिए विमान की पूरी तरह से सफाई की गई थी। प्रवक्ता ने कहा- "हमारे ग्राउंड क्रू ने समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत गहन सफाई प्रक्रिया की। इसके बाद वही विमान समय पर मुंबई के लिए रवाना हुआ।"
 

नियमित धूमन प्रक्रियाओं के बावजूद, एयर इंडिया ने स्वीकार किया कि "ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कभी-कभी कीड़े विमान में प्रवेश कर सकते हैं।" घटना के जवाब में, एयर इंडिया ने एक औपचारिक जांच की घोषणा की। एयरलाइन ने अपने पूरे बेड़े में विमान में स्वच्छता और यात्री आराम सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस बीच, एयर इंडिया की उड़ान AI349, जो रविवार को सिंगापुर से चेन्नई के लिए संचालित होने वाली थी प्रस्थान से पहले पहचाने गए एक रखरखाव कार्य के कारण रद्द कर दी गई, जिसे ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी।

