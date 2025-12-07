घर पर बनाएं Orange Jam

नारी डेस्क : संतरे की जैम एक स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर स्वीट डिश है, जिसे आप नाश्ते में ब्रेड, पराठे या डोसे के साथ आनंद लेकर खा सकते हैं। इसमें संतरे के छिलके और रस का हल्का खट्टा स्वाद और चीनी की मिठास मिलकर इसे बेहद लुभावना बनाती है। घर पर सरल सामग्री से जल्दी तैयार होने वाली यह जैम बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए एक शानदार विकल्प है।

Servings - 3

सामग्री

चीनी – 60 ग्राम

संतरे के छिलके – 60 ग्राम

संतरे का रस – 150 मिलीलीटर

विधि

1. एक पैन में 60 ग्राम चीनी डालें और अच्छे से चलाएँ।

2. इसमें 60 ग्राम संतरे के छिलके और 150 मिलीलीटर संतरे का रस डालें। लगातार चलाते रहें जब तक मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।

3. आंच से उतारकर 10–15 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

4. परोसें या एयरटाइट जार में रखकर फ्रिज में 1–2 हफ्ते तक सुरक्षित रखें।

