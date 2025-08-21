वजन घटाने में भी मदद कर रहा AI, फिटनेस कोच ने बताए 4 ट्रिक्स

नारी डेस्क : हर किसी के लिए वजन घटाने का तरीका अलग होता है। यह आपकी उम्र, वजन, हाइट, लाइफस्टाइल और रोज की आदतों पर निर्भर करता है। अक्सर लोग इस जर्नी की सही शुरुआत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। ऐसे में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आपकी मददगार साबित हो सकता है। फिटनेस कोच जूली ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ आसान प्रॉम्प्ट्स (सवाल/निर्देश) शेयर किए हैं, जिनकी मदद से उन्होंने खुद अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी। आइए जानते हैं वो 4 ChatGPT ट्रिक्स जो वजन घटाने में मदद कर सकती हैं।

कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेशन (Calorie Deficit Calculation)

वजन घटाने की शुरुआत हमेशा कैलोरी डेफिसिट से होती है, यानी जितनी कैलोरी आप खाते हैं उससे ज्यादा कैलोरी शरीर को खर्च करनी चाहिए। जूली ने इस स्टेप को आसान बनाने के लिए AI की मदद ली। उन्होंने ChatGPT से अपनी उम्र, वजन, हाइट और वर्कआउट रूटीन की जानकारी दी और पूछा कि उनके लिए सही कैलोरी गोल क्या होना चाहिए। AI ने इन डिटेल्स का विश्लेषण करके उन्हें एक पर्सनलाइज्ड कैलोरी टारगेट बताया, जिससे जूली को अपनी डाइट को सही तरीके से मैनेज करने और वेट लॉस जर्नी को व्यवस्थित रूप से शुरू करने में मदद मिली।

पर्सनल मील प्लान (Personal Meal Plan)

वेट लॉस की सबसे कठिन स्टेप होती है रोजाना हेल्दी और बैलेंस्ड मील प्लान बनाना, क्योंकि हर दिन यह सोचना कि क्या खाएं, काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जूली इस परेशानी से बचने के लिए AI की मदद लेती थीं। उन्होंने चैटजीपीटी को बताया कि उन्हें 1700 कैलोरी का ऐसा मील प्लान चाहिए जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करे और मिडल-एज में वजन घटाने के लिए सही हो। साथ ही उन्होंने अपनी पसंद भी बताई। उन्हें चिकन और पास्ता पसंद है, लेकिन सीफूड नहीं चाहिए। इन डिटेल्स के आधार पर AI ने उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड और हेल्दी मील प्लान तैयार कर दिया, जिससे जूली को रोज-रोज सोचने की दिक्कत नहीं हुई और उनकी डाइट भी सही दिशा में रही।

वर्कआउट शेड्यूल (Workout Schedule)

आज की व्यस्त जिंदगी में एक्सरसाइज के लिए समय निकालना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन यही जगह है जहां AI काम आता है। अगर आप अपना पूरा रूटीन AI को बता दें तो यह आपके हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड वर्कआउट शेड्यूल बना देता है। फिटनेस कोच जूली ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने चैटजीपीटी (ChatGPT) को बताया कि वे हफ्ते में 3 दिन 12 घंटे की शिफ्ट करती हैं, आने-जाने में 30 मिनट लगते हैं और सोमवार से शुक्रवार तक उनके पास केवल 30 मिनट का समय है। इस जानकारी के आधार पर AI ने उनके लिए एक आसान, असरदार और समय के हिसाब से फिट वर्कआउट प्लान तैयार किया, जिससे वे बिना गैप के अपनी फिटनेस जर्नी को जारी रख सकें।

हार्मोनल बदलाव को समझना (Understanding Hormonal Changes)

उम्र बढ़ने के साथ शरीर में हार्मोनल बदलाव होना स्वाभाविक है और इसका असर अक्सर वजन, ऊर्जा स्तर और मूड पर दिखाई देता है। जूली ने भी इस समस्या को महसूस किया और चैटजीपीटी (ChatGPT) से सवाल किया कि 52 साल की उम्र में, जब उनकी लाइफस्टाइल वही है, तो मूड स्विंग्स और बेली फैट बढ़ने की क्या वजह हो सकती है। AI ने उन्हें हार्मोन से जुड़े संभावित बदलावों जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी के बारे में जानकारी दी। इससे जूली को अपने हेल्थ इश्यू को समझने और आगे डॉक्टर से सही सलाह लेने में आसानी हुई।

समस्या को समझें और उसे दूर करें (Understand the problem and solve it)

अगर हेल्दी खाना खाने और एक्सरसाइज करने के बाद भी वजन कम नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आप इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं और इसके बाद अपने एक्सपर्ट से सलाह कर सकते हैं। चैटजीपीटी आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आपको दे सकता है। आप उससे आपने के लिए सही डाइट पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर करें। वह आपकी मेडिकल कंडीशन और जरूरत के मुताबिक आपको सही जानकारी दे पाएंगे।

AI आपके लिए गाइड का काम कर सकता है। यह आपकी उम्र, वजन, डाइट पसंद, और लाइफस्टाइल को समझकर आपको सही दिशा दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी तरह की डाइट या वर्कआउट शुरू करने से पहले सर्टिफाइड फिटनेस कोच या डॉक्टर की सलाह जरूर लें।