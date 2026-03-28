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Life Style

पर्पल साड़ी में Nora Fatehi का मिनिमल ग्लैम लुक, सादगी से जीता दिल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Mar, 2026 10:50 AM
पर्पल साड़ी में Nora Fatehi का मिनिमल ग्लैम लुक, सादगी से जीता दिल

नारी डेस्क:  बॉलीवुड एक्ट्रेस Nora Fatehi अक्सर अपने डांस और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनका लुक कुछ अलग ही देखने को मिला। उन्होंने अपने लेटेस्ट स्टाइल में हैवी मेकअप और ओवर-स्टाइलिंग से दूरी बनाते हुए एक सिंपल और क्लासी लुक चुना, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

साड़ी के फैब्रिक और फ्लो ने खींचा ध्यान

इस लुक में नोरा ने पर्पल साड़ी पहनी, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह की ज्यादा स्टाइलिंग नहीं की। उन्होंने साड़ी के फैब्रिक और उसके फ्लो को ही मुख्य आकर्षण बनाया। यही वजह है कि उनका लुक बेहद नेचुरल और एलिगेंट नजर आया। यह स्टाइल इस बात को साबित करता है कि सादगी में भी खास पहचान बनाई जा सकती है।

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 ब्लाउज में दिखी सादगी और परफेक्ट फिटिंग

नोरा का ब्लाउज भी उनके पूरे लुक के साथ पूरी तरह मेल खाता नजर आया। इसमें हल्के डिजाइन और पैटर्न थे, जो साड़ी के साथ अच्छे से तालमेल बना रहे थे। ब्लाउज की फिटिंग और साड़ी का फ्लो मिलकर उनके लुक को और ज्यादा आकर्षक बना रहे थे।

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हल्की ज्वेलरी ने बढ़ाया चार्म

इस बार नोरा ने भारी-भरकम ज्वेलरी की जगह मिनिमल एक्सेसरीज को चुना। उन्होंने ऐसे ज्वेलरी पीस पहने जो उनके लुक को सपोर्ट कर रहे थे, न कि उस पर हावी हो रहे थे। खास बात यह रही कि पर्पल साड़ी के साथ ग्रीन टोन की ज्वेलरी का कॉन्ट्रास्ट उनके पूरे लुक में अलग ही आकर्षण जोड़ रहा था।

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मेकअप और हेयरस्टाइल रहा सॉफ्ट और नेचुरल

अगर मेकअप की बात करें, तो नोरा ने ग्लोइंग स्किन और न्यूट्रल टोन को चुना, जिससे उनकी नैचुरल ब्यूटी और भी उभरकर सामने आई। वहीं सॉफ्ट वेव्स हेयरस्टाइल ने उनके पूरे लुक को ग्रेसफुल और आसान फिनिश दिया।

 सादगी में भी दिखा कॉन्फिडेंस

नोरा का यह लुक इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि बिना ज्यादा दिखावे के भी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट दिखा जा सकता है। उनका यह मिनिमल ग्लैम लुक लोगों को खूब पसंद आ रहा है और फैशन की दुनिया में सादगी की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। कुल मिलाकर, Nora Fatehi का यह लुक उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो कम मेकअप और सिंपल स्टाइल में भी खास दिखना चाहते हैं। यह बताता है कि असली स्टाइल वही है, जिसमें आप सहज और आत्मविश्वास से भरे नजर आएं।  

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