66 साल की नीना गुप्ता का ग्लैमरस लुक, डीप नेक के साथ दुपट्टा ओढ़ दिया गजब का ट्विस्ट

नारी डेस्क: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नीना गुप्ता फिर से अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहीं। 66 साल की उम्र में भी उनका फैशन सेंस और ग्लैमर कमाल का दिखा। हाल ही में उन्होंने एक इवेंट में काले रंग का खूबसूरत गाउन पहनकर एंट्री ली, जिसमें उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस सभी को मंत्रमुग्ध कर गया।

नीना गुप्ता का स्टाइलिश गाउन लुक

नीना गुप्ता अपने फैशन सेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। चाहे वे शॉर्ट ड्रेस पहनें या मिनी गाउन, उनकी हर लुक उम्र को मात देकर ग्लैमर से भरी होती है। 66 साल की उम्र में भी नीना खुद को नए फैशन ट्रेंड्स के साथ अपडेट रखती हैं और अपने लुक को पूरी तरह परफेक्ट बनाती हैं। हाल ही में ‘फोर्स ऑफ फैशन अवॉर्ड 2025’ में उनका काला गाउन लुक सभी की नजरों का केंद्र बना।

ड्रेस बेटी मसाबा गुप्ता के ब्रांड की

नीना गुप्ता ने जो खूबसूरत गाउन पहना था, वह उनकी बेटी और प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता के ब्रांड ‘हाउस ऑफ मसाबा’ का था। इस गाउन का डिजाइन ब्लैक क्रेप फैब्रिक से बना था, जिसमें पतली स्पैगेटी पट्टियां और डीप नेकलाइन थी। गाउन का ऊपरी हिस्सा बॉडी फिट था जबकि नीचे की ओर यह फ्लोइंग स्टाइल में था, जो नीना के लुक को बेहद खूबसूरत बना रहा था।

गाउन की एम्ब्रॉयडरी ने बढ़ाया ग्लैमर

नीना के गाउन में गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क भी था, जो इसे क्लासी और आकर्षक बना रहा था। नेकलाइन से लेकर स्कर्ट तक बने इस एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में छोटे-छोटे गोल्डन मोटिफ और बड़े पैटर्न दोनों शामिल थे, जिससे उनका आउटफिट और भी स्टाइलिश दिख रहा था। नीना ने अपने लुक में एक खास ट्विस्ट भी दिया। उन्होंने काले रंग का स्टॉल दुपट्टे की तरह गले में डाला, जिसके किनारों पर गोल्डन टसल लगी हुई थी। इस स्टॉल ने उनके पूरे लुक में एक अलग ही निखार और ड्रामा जोड़ा।

जूलरी और एक्सेसरीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

अपने काले गाउन के साथ नीना ने ग्रीन स्टोन वाली जूलरी पहनी, जिसमें ग्रीन और गोल्डन कलर का नेकपीस और मैचिंग ड्रॉप इयररिंग्स शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने गोल्डन ब्रेसलेट भी पहना था। उनके पैरों में ब्लैक हील्स ने उनके लुक को पूरी तरह पूरा किया। बालों को स्टाइलिश बन में बांधकर उन्होंने अपने पूरे लुक को क्लासी और एलिगेंट बनाया।

लोग हुए दीवाने

नीना गुप्ता का यह ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस ने उनकी तारीफों के पुल बांधे और उनकी बेटी मसाबा के डिजाइन कौशल को भी सराहा। कई लोगों ने कमेंट किया कि इतनी उम्र में भी नीना ने अपने स्टाइल और ग्रेस से सबको प्रभावित किया है। एक यूजर ने लिखा, “यह देखना बेहद प्रेरणादायक है कि उम्र कभी भी स्टाइल और आत्मविश्वास में बाधा नहीं बनती।”

नीना गुप्ता ने यह साबित कर दिया है कि उम्र केवल एक संख्या है और असली खूबसूरती आत्मविश्वास और स्टाइल में होती है। उनका यह लुक हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो उम्र के बावजूद फैशन के साथ जुड़ी रहना चाहती है।