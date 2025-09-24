नवरात्रि में खुलेंगे सबके भाग्य, माता के इन धाम के दर्शन से बदल सकती है किस्मत

नारी डेस्क: Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही देशभर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है। हर कोई माता रानी की पूजा और दर्शन के जरिए अपनी जिंदगी में खुशहाली और सौभाग्य की कामना करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के दौरान देवी धामों के दर्शन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं उन चार प्रमुख धामों के बारे में, जहां नवरात्रि के समय दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है।

वैष्णो देवी धाम – जम्मू

जम्मू-कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी धाम भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। यहां हर साल लाखों भक्त माता के दर्शन करने आते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहां आस्था और भक्ति का माहौल चरम पर होता है। खासकर नवरात्रि में यहां होने वाली विशेष आरती और पूजा को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मानसिक-शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है।

कामख्या मंदिर – असम

असम के गुवाहाटी में स्थित कामख्या मंदिर शक्ति पीठों में से एक प्रमुख धाम है। यहां माता के योनिपीठ की पूजा होती है और नवरात्रि के दौरान यहां विशेष उत्सव मनाया जाता है। यह मंदिर अपनी अंबुबाची मेले के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता है कि कामख्या देवी के दर्शन से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि में यहां आकर भक्तों को मां की विशेष कृपा मिलती है।

नैना देवी मंदिर – हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित नैना देवी मंदिर भी एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ है। यह मंदिर नैना पर्वत पर स्थित है, जहां देवी की आंखों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के समय यहां भक्तों की भारी भीड़ होती है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर परिसर का वातावरण बेहद शांत और दिव्य बना रहता है। मान्यता है कि नैना देवी के दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

विंध्याचल धाम – उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्याचल धाम को भी शक्ति पीठों में गिना जाता है। नवरात्रि के दौरान यह धाम विशेष रूप से सजा होता है और यहां देवी मां की आराधना का अलग ही महत्व होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में स्वयं मां विंध्यवासिनी अपने भक्तों को दर्शन देने आती हैं। यहां आकर न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि जीवन की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं।

नवरात्रि का पावन समय देवी शक्ति की साधना और आस्था का पर्व है। इन चार धामों वैष्णो देवी, कामख्या मंदिर, नैना देवी और विंध्याचल धाम के दर्शन से भक्तों को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि माना जाता है कि इससे किस्मत भी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, तो एक बार इन धामों के दर्शन जरूर करें।