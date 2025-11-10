10 NOVMONDAY2025 9:00:18 PM
24 घंटे मिलेगा ऑक्सीजन, घर की हवा भी रहेगी साफ... घर में जरूर लगाएं ये Air Purifying Plants

  • Updated: 10 Nov, 2025 02:37 PM
नारी डेस्क: हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हवा का प्रदूषण सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर भी मौजूद होता है  दीवारों का पेंट, फर्नीचर, कुकिंग गैस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हवा में कई हानिकारक तत्व (toxins) छोड़ते हैं। इसीलिए NASA (नासा) ने एक अध्ययन किया था जिसमें कुछ ऐसे पौधों की पहचान की गई जो घर की हवा को प्राकृतिक रूप से शुद्ध (Air Purify) कर सकते हैं। यहा जानिए वो 5 नासा-स्वीकृत पौधे, जो आपके बेडरूम की हवा को साफ रखेंगे और आपको बेहतर नींद देंगे।

स्नेक प्लांट

 यह पौधा रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए बेडरूम के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह हवा से फॉर्मलडिहाइड, बेंजीन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें हटाता है।  इसे बहुत कम पानी और रोशनी की जरूरत होती है। इसे लगाने से सांस लेने में आराम होता है और ताजगी भरा माहौल बन जाता है।

पीस लिली 

 यह पौधा हवा से अमोनिया, बेंजीन, और फॉर्मलडिहाइड जैसे प्रदूषक सोख लेता है। इसकी हरी पत्तियां और सफेद फूल कमरे को खूबसूरती और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। हवा में नमी बनाए रखता है जिससे सूखी त्वचा और गले की दिक्कतें नहीं होतीं। यह ऑक्सीजन बढ़ाने के साथ तनाव कम करता है और सुकूनभरा माहौल देता है।

एलोवेरा (Aloe Vera)

 यह पौधा दिन-रातऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। हवा से फॉर्मलडिहाइड और बेंजीन जैसे टॉक्सिन हटाता है। इसकी जेल त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। यह शुद्ध हवा, सुंदर त्वचा और बेहतर इम्यूनिटी देता है।

 मनी प्लांट

 यह पौधा हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जैसे विषैले तत्व निकालता है। यह कम रोशनी और पानी में भी आसानी से बढ़ता है। इसे घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी और समृद्धिआती है। यह हवा को शुद्ध कर ऊर्जा और संपन्नता बढ़ाता है।

अरेका पाम 


यह पौधा हवा को ह्यूमिडिफाईकरता है यानी उसमें नमी बनाए रखता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे सांस लेने में आराम मिलता है। यह बड़े कमरों और बेडरूम दोनों के लिए उपयुक्त है। यह फेफड़ों के लिए अच्छा और तनाव कम करने वाला पौधा।

काम की बात

अगर आप अपने घर की हवा को साफ, ऑक्सीजन से भरपूर और एनर्जी से भरा बनाना चाहते हैं तो स्नेक प्लांट, पीस लिली, एलोवेरा, मनी प्लांट और अरेका पाम को अपने बेडरूम में जरूर लगाएं। ये न केवल हवा को शुद्ध करेंगे बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएंगे।

