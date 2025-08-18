19 AUGTUESDAY2025 11:57:42 AM
घर के बाहर खड़ी बहू पर सास ने बरसाए पत्थर, दो साल की पोती पर भी किया हमला

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Aug, 2025 06:09 PM
नारी डेस्क: राजस्थान के पाली जिले से बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां सास- बहू का झगड़ा सड़क तक पहुंच गया। एक तरफ अपनी छोटी बच्ची के साथ घर के बाहर खड़ी बहू घर में आने की जद्दोजहद में लगी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ छत में खड़ी सास उस पर पत्थर  बरसा रही थी। सोशल मीडिया पर इस घटना की वीडियो वायरल हुई है, जिसे देख लोगों का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया है। 
PunjabKesari

खबरों के मुताबिक प्रियंका वैष्णव नाम की महिला का अपने डॉक्टर पति से लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों अलग रह रहे थे , महिला के पति ने कोर्ट में तलाक का मामला भी दर्ज कर रखा है। एक दिन महिला जब कोर्ट से पेशी पूरी कर घर लौटीं तो अंदर आने नहीं दिया गया और सास ने दरवाजे पर ताला लटका दिया। जब महिला इसे खोलने का प्रयास करने लगी तो उसकी सास ने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।

PunjabKesari
हैरान की बात तो यह है कि महिला के साथ उसकी दो साल की बेटी भी थी लेकिन उसकी सास को उस मासूम पर भी तरस नहीं आया।  हमले में प्रियंका घायल हो गईं, हालांकि उनकी गोद में मौजूद मासूम बेटी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। आस- पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद इसे लेकर कार्रवाई की गई। यह सब देखने के बाद लोगों को उस महिला और उसकी बच्ची की चिंता सता रही है।
 

