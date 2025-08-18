घर के बाहर खड़ी बहू पर सास ने बरसाए पत्थर, दो साल की पोती पर भी किया हमला

नारी डेस्क: राजस्थान के पाली जिले से बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां सास- बहू का झगड़ा सड़क तक पहुंच गया। एक तरफ अपनी छोटी बच्ची के साथ घर के बाहर खड़ी बहू घर में आने की जद्दोजहद में लगी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ छत में खड़ी सास उस पर पत्थर बरसा रही थी। सोशल मीडिया पर इस घटना की वीडियो वायरल हुई है, जिसे देख लोगों का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया है।



खबरों के मुताबिक प्रियंका वैष्णव नाम की महिला का अपने डॉक्टर पति से लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों अलग रह रहे थे , महिला के पति ने कोर्ट में तलाक का मामला भी दर्ज कर रखा है। एक दिन महिला जब कोर्ट से पेशी पूरी कर घर लौटीं तो अंदर आने नहीं दिया गया और सास ने दरवाजे पर ताला लटका दिया। जब महिला इसे खोलने का प्रयास करने लगी तो उसकी सास ने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।



हैरान की बात तो यह है कि महिला के साथ उसकी दो साल की बेटी भी थी लेकिन उसकी सास को उस मासूम पर भी तरस नहीं आया। हमले में प्रियंका घायल हो गईं, हालांकि उनकी गोद में मौजूद मासूम बेटी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। आस- पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद इसे लेकर कार्रवाई की गई। यह सब देखने के बाद लोगों को उस महिला और उसकी बच्ची की चिंता सता रही है।

