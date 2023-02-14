साड़ी और मैचिंग जैकेट था सुषमा स्वराज का सिग्नेचर स्टाइल, 'मसीहा लेडी' ने ही चलाया था बड़ी बिंदी का ट्रेंड

भाजपा की कद्दावर नेता और व्यक्तित्व की धनी सुषमा स्वराज को भला कौन भूल सकता है। राजनीति की सबसे कुशल नेता सुषमा की जयंति पर पूरा भारत उन्हें नमन कर रहा है। वह बतौर विदेश मंत्री हमेशा उन भारतीयों के लिए ढाल बनकर खड़ी रही जो विदेश में किसी संकट में घिरे। यही कारण है कि उन्हें मसीहा लेडी कहा जाता था।



सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी, 1952 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनका जन्मदिवस इसलिए भी स्पेशल होता है कि इस दिन दुनिया में प्यार जताने का सबसे बड़ा दिन यानि वेलेंटाइन डे भी मनाया जाता है।



वह एक ऐसी विदेश मंत्री थी जिन्हें कोई भी ट्वीट कर सकता था, उसकी ना वह सिर्फ सुनती थी बल्कि मदद के लिए भी हरसंभव कोशिश करती थी। इसके अलावा पूर्व विदेश मंत्री का स्टाइल भी कम फेमस नहीं था।



माथे पर बिंदी, चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी और इससे मैच करती हुई जैकेट सुषमा जी का सिग्नेचर स्टाइल था। ये भी बता दें कि बड़ी गोल बिंदी का ट्रेंड उन्हीं ने चलाया था। गले में मोती की माला, हाथ में घड़ी और एक हाथ में गोल्ड के कंगन उनके लुक को और दमदार बना दते थे।



सुषमा स्वराज की खास बात यह थी कि उन्होंने परांपरिक स्वदेशी पहरावे को नहीं छोड़ा। यह बात शायद बहुत कम लोग जानते हों कि वह ज्योतिष और रत्नों पर बहुत विश्वास करती थी, तभी तो वह रोज पहनी जाने वाली साड़ियों का रंग भी उसी के हिसाब से सिलेक्ट करती थीं।



यह कभी भी मिस नहीं होता था, जिस दिन पर जो रंग शुभ माना जाता है, उसी रंग की साड़ियां पहनती थीं। साड़ी पर मैचिंग जैकेट और एक कंधे पर शॉल उनका स्टाइल सिग्नेचर बन चुका था।



सुषमा स्वराज को सबसे ज्यादा सिल्क साड़ियां पसंद थी, भागलपुरी सिल्क साड़ियों से तो उनका विशेष लगाव है। इसके अलावा वह कॉटन साड़ियों पहनना भी पसंद करती थी। इन्ही चीजों के चलते मसीहा लेडी को आज भी याद किया जाता है।