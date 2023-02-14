10 AUGSUNDAY2025 2:26:57 PM
Nari

साड़ी और मैचिंग जैकेट था सुषमा स्वराज का सिग्नेचर स्टाइल, 'मसीहा लेडी' ने ही चलाया था बड़ी बिंदी का ट्रेंड

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Aug, 2025 06:08 PM
साड़ी और मैचिंग जैकेट था सुषमा स्वराज का सिग्नेचर स्टाइल, 'मसीहा लेडी' ने ही चलाया था बड़ी बिंदी का ट्रेंड

भाजपा की कद्दावर नेता और व्यक्तित्व की धनी सुषमा स्वराज को भला कौन भूल सकता है। राजनीति की सबसे कुशल नेता सुषमा की जयंति पर पूरा भारत उन्हें नमन कर रहा है। वह बतौर विदेश मंत्री हमेशा उन भारतीयों के लिए ढाल बनकर खड़ी रही जो विदेश में किसी संकट में घिरे। यही कारण है कि उन्हें मसीहा लेडी कहा जाता था। 

PunjabKesari
 सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी, 1952 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनका जन्मदिवस इसलिए भी स्पेशल होता है कि इस दिन दुनिया में प्यार जताने का सबसे बड़ा दिन यानि वेलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। 

PunjabKesari
वह एक ऐसी विदेश मंत्री थी  जिन्हें कोई भी ट्वीट कर सकता था, उसकी ना वह सिर्फ सुनती थी बल्कि मदद के लिए भी हरसंभव कोशिश करती थी। इसके अलावा पूर्व विदेश मंत्री का स्टाइल भी कम फेमस नहीं था। 

PunjabKesari
माथे पर बिंदी, चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी और इससे मैच करती हुई जैकेट सुषमा जी का सिग्नेचर स्टाइल था। ये भी बता दें कि बड़ी गोल बिंदी का ट्रेंड उन्हीं ने चलाया था।  गले में मोती की माला,  हाथ में घड़ी और एक हाथ में गोल्ड के कंगन उनके लुक को और दमदार बना दते थे। 

PunjabKesari
 सुषमा स्वराज की खास बात यह थी कि उन्होंने परांपरिक स्वदेशी पहरावे को नहीं छोड़ा। यह बात शायद बहुत कम लोग जानते हों कि वह  ज्योतिष और रत्नों पर बहुत विश्वास करती थी, तभी तो वह रोज पहनी जाने वाली साड़ियों का रंग भी उसी के हिसाब से सिलेक्ट करती थीं।

PunjabKesari
यह कभी भी मिस नहीं होता था, जिस दिन पर जो रंग शुभ माना जाता है, उसी रंग की साड़ियां पहनती थीं। साड़ी पर मैचिंग जैकेट और एक कंधे पर शॉल उनका स्टाइल सिग्नेचर बन चुका था।

PunjabKesari
सुषमा स्वराज को सबसे ज्यादा सिल्क साड़ियां पसंद थी, भागलपुरी सिल्क साड़ियों से तो उनका विशेष लगाव है। इसके अलावा वह कॉटन साड़ियों पहनना भी पसंद करती थी। इन्ही चीजों के चलते मसीहा लेडी को आज भी याद किया जाता है। 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it