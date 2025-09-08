51 की उम्र में मलाइका अरोड़ा ने मचाया तहलका,कुछ लोगों को लग गई मिर्ची, कहा इतना वल्गर...

नारी डेस्क: मलाइका अरोड़ा अपने फैशन सेंस और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। उम्र के 51वें पड़ाव पर भी वह जिस आत्मविश्वास और अंदाज से सामने आती हैं, वह कई युवाओं के लिए प्रेरणा है। हाल ही में हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में उनका नया लुक इंटरनेट पर वायरल हो गया है।

ऑफ-शोल्डर फ्लोरल ड्रेस ने खींचा सबका ध्यान

इस अवॉर्ड नाइट में मलाइका ने एक ऑफ-शोल्डर फ्लोरल पेंसिल ड्रेस पहनी थी, जो दिखने में बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट लग रही थी। ड्रेस में ऊपर की ओर एक फ्लोरल पाउच डिज़ाइन दिया गया था, जिसकी वजह से यह कुछ लोगों को असामान्य और थोड़ा अजीब लगा।

ड्रेस की कीमत और ब्रांड

मलाइका की यह ड्रेस @keiratong.official ब्रांड की थी, जिसकी कीमत करीब 370 डॉलर (₹32,578) है। यह ड्रेस शरीर को सुंदर शेप देने के साथ-साथ एक क्लासी और पॉलिश्ड लुक भी देती है। खासतौर पर इस तरह की ड्रेस अवॉर्ड फंक्शन जैसे मौकों के लिए एक परफेक्ट चॉइस मानी जाती है।

सिंपल ज्वेलरी और नेचुरल मेकअप ने बढ़ाई खूबसूरती

अपने इस लुक को मलाइका ने @sothebysjewels की सटल और एलिगेंट ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया। उन्होंने ज्वेलरी के जरिए पूरे लुक में एक रॉयल टच जोड़ा। मेकअप की बात करें तो मलाइका ने ग्लोइंग और नैचुरल लुक को चुना। उनका हेयरस्टाइल भी बेहद सिंपल और पॉलिश्ड था, जिससे उनका पूरा लुक साफ-सुथरा और स्टाइलिश नजर आया।

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

जहां मलाइका के लुक को उनके फैंस ने सराहा, वहीं कुछ लोगों को यह ड्रेस जरूरत से ज्यादा बोल्ड लगी। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए इसे “वल्गर” कहा और उनकी उम्र का मज़ाक उड़ाया। कुछ ने यह तक कहा कि यह ड्रेस “गिर सकती है” या “बेशर्मी की हद है।”

फैंस ने की तारीफ, बताया इंस्पिरेशनल लुक

वहीं दूसरी ओर, मलाइका के चाहने वालों ने उनके आत्मविश्वास की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि 51 की उम्र में इतनी फिटनेस और स्टाइल अपने आप में काबिले-तारीफ है। फैंस का मानना है कि सफेद रंग पर मलाइका जितनी खूबसूरत दिखती हैं, शायद ही कोई और दिखे।

मलाइका का आत्मविश्वास ही है उनका असली फैशन

इस पूरे लुक से यह बात साफ हो जाती है कि फैशन सिर्फ कपड़ों से नहीं, आत्मविश्वास से बनता है। मलाइका अरोड़ा हर बार कुछ नया और बोल्ड ट्राई करती हैं, जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। उन्होंने साबित कर दिया है कि स्टाइल की कोई उम्र नहीं होती।

उम्र नहीं, आत्मविश्वास है असली फैशन

मलाइका अरोड़ा की यह फिल्मफेयर अपीयरेंस इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक महिला हर उम्र में खूबसूरत, स्टाइलिश और आत्मविश्वासी दिख सकती है। चाहे आलोचना हो या तारीफ, मलाइका हर बार साबित करती हैं कि वो फैशन की असली क्वीन हैं