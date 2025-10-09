शरीर में बार-बार ये दिक्कतें आने का मतलब Liver खराब हो रहा!

नारी डेस्कः लिवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो खून को साफ करता है, पाचन में मदद करता है और ऊर्जा को स्टोर करता है। लेकिन अगर लिवर पर ज़्यादा बोझ पड़ जाए या यह संक्रमित हो जाए, तो धीरे-धीरे इसकी कार्यक्षमता घटने लगती है। समय रहते लक्षण पहचानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लिवर डैमेज शुरू में अक्सर 'साइलेंट' होता है।

लिवर खराब होने की प्रमुख निशानियां

1. भूख न लगना और लगातार थकान रहना

लिवर जब सही से काम नहीं करता तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन घट जाता है।

लक्षण: खाने में रुचि न रहना, हल्का काम करने पर भी थकान या कमजोरी महसूस होना

2. पेट के दाहिने हिस्से में दर्द या सूजन

लिवर पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में होता है।

संकेत: लगातार भारीपन या दर्द, पेट में सूजन या गैस जैसा महसूस होना

3. त्वचा और आंखों का पीला होना (पीलिया / Jaundice)

यह लिवर डैमेज का सबसे आम संकेत है।

जब लिवर बिलीरूबिन (Bilirubin) को प्रोसेस नहीं कर पाता, तो त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं।

साथ में, पेशाब का रंग गहरा हो जाता है।

4. पेशाब और मल का रंग बदलना

पेशाब गहरा पीला या भूरा हो जाता है। मल का रंग हल्का (सफेद या राख जैसा) दिख सकता है — यह पित्त बनने में रुकावट का संकेत है।

5. त्वचा में खुजली और दाने

लिवर की गड़बड़ी से शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जिससे त्वचा में खुजली, दाने या एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है।

6. मतली, उल्टी और पेट में भारीपन

पाचन क्रिया बिगड़ने के कारण बार-बार मतली, उल्टी या जी मचलना महसूस हो सकता है। कभी-कभी मुंह का स्वाद भी कड़वा या अजीब लगने लगता है।

7. वजन में अचानक गिरावट या सूजन

लिवर की खराबी से अचानक वजन कम होना, या पैरों और टखनों में सूजन आना (Fluid Retention) दोनों ही गंभीर संकेत हैं।

8. मानसिक भ्रम या नींद की समस्या

लिवर टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाता, तो वे दिमाग तक पहुंच जाते हैं।

परिणाम: ध्यान न लगना, चिड़चिड़ापन, नींद न आना या उलझन महसूस होना

लिवर खराब होने के कारण

अत्यधिक शराब सेवन

फैटी लिवर (Fatty Liver Disease)

वायरल हेपेटाइटिस (A, B, C)

दवाओं का अत्यधिक उपयोग

जंक फूड और शुगर की अधिक मात्रा

बचाव के उपाय

शराब और धूम्रपान से पूरी तरह बचें।

तले और जंक फूड कम करें।

ग्रीन सब्ज़ियाँ, नींबू पानी, गिलोय और आंवला जैसे डिटॉक्स फूड शामिल करें।

नियमित एक्सरसाइज करें और वजन नियंत्रित रखें।

कब डॉक्टर से मिलें

यदि त्वचा या आंखें पीली हो रही हैं, उल्टी या पेट में सूजन है, तो तुरंत डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जांच करवाएं। देर होने पर लिवर सिरोसिस या लिवर फेल्योर जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है।