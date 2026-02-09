बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है बाएं कंधे का सुन्न होना! शुरुआत में ही उठाए ये कदम

नारी डेस्कः बाएं कंधे और बाजू में सुन्नपन व कमजोरी आजकल एक आम लेकिन चिंताजनक समस्या बनती जा रही है। यह परेशानी गलत पॉश्चर, नसों पर दबाव, विटामिन की कमी या अत्यधिक तनाव के कारण हो सकती है, लेकिन कई बार यह दिल या दिमाग से जुड़ी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी होती है। ऐसे लक्षणों को नज़रअंदाज़ करना खतरनाक हो सकता है। सही समय पर कारण पहचानकर सावधानी और बचाव बेहद ज़रूरी है। बाएं कंधे और बाजू में सुन्नपन व कमजोरी से बचाव के लिए कुछ दैनिक आदतें, सावधानियां और समय पर जांच बहुत मददगार होती हैं।

बाएं कंधे और बाजू में सुन्नपन व कमजोरी के प्रमुख कारण

नसों पर दबाव (Nerve Compression)

गर्दन की नस दबने से

सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस

गलत पॉश्चर (लंबे समय तक मोबाइल/लैपटॉप इस्तेमाल)

ऐसे में दर्द, झनझनाहट और बाजू में कमजोरी हो सकती है।

सर्वाइकल स्पाइन की समस्या

गर्दन की हड्डियों में घिसाव

डिस्क का खिसकना (Slip Disc)

ऐसी स्थिति में कंधे से हाथ तक दर्द और सुन्नपन फैल सकता है।



हार्ट से जुड़ी समस्या

हार्ट अटैक या एंजाइना, खासकर अगर साथ में सीने में दर्द, सांस फूलना, पसीना या मतली की समस्या भी हो रही हो। ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि ये लक्षण गंभीर हो सकते हैं।

विटामिन B12 की कमी

नसें कमजोर हो जाती हैं

हाथ-पैर सुन्न होना

थकान और चक्कर

शाकाहारी लोगों में यह समस्याएं बहुत आम ही देखने को मिलती है।

मांसपेशियों में खिंचाव या चोट

भारी सामान उठाना।

अचानक झटका।

ऐसा होने पर कंधे और बाजू में दर्द व कमजोरी होती है।

डायबिटीज़ (न्यूरोपैथी)

लंबे समय से शुगर रहने पर

नसों को नुकसान

हाथ-पैर सुन्न होना

स्ट्रोक के शुरुआती संकेत (⚠️ इमरजेंसी)

अचानक हाथ कमजोर पड़ना

बोलने में दिक्कत

चेहरे का एक हिस्सा ढीला पड़ना

ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं।

कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है?

सुन्नपन लगातार बना रहे

कमजोरी बढ़ती जाए

दर्द छाती तक फैले

हाथ उठाने में दिक्कत हो

बोलने या देखने में समस्या आए।

बचाव के लिए क्या करें?

सही पॉश्चर रखें

मोबाइल/लैपटॉप इस्तेमाल करते समय गर्दन झुकी न रखें।

कुर्सी पर बैठते समय पीठ सीधी रखें।

सोते समय बहुत ऊँचा तकिया न लें।

गलत पॉश्चर नसों पर दबाव डालता है

गर्दन और कंधे की एक्सरसाइज़

हल्की Neck Stretching

कंधे घुमाने की एक्सरसाइज़

सुबह-शाम 10–15 मिनट

दर्द होने पर ज़ोर न लगाएं

लंबे समय तक एक ही पोज़िशन से बचें

हर 30–40 मिनट में उठकर चलें

लगातार मोबाइल पकड़कर न बैठें

हाथ के नीचे सिर रखकर न सोएं

विटामिन की कमी न होने दें

Vitamin B12 की जांच करवाएं और आहार में दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली (यदि खाते हों), डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें।

ब्लड शुगर और BP कंट्रोल रखें

डायबिटीज़ या हाई BP है तो नियमित दवा लें

समय-समय पर जांच करवाएं।

अनियंत्रित शुगर नसों को नुकसान पहुंचाती है

भारी सामान उठाने से बचें

एक तरफ वजन न डालें

अचानक झटका या जोरदार खिंचाव न करें

दिल को स्वस्थ रखें (बहुत ज़रूरी)

रोज़ 30 मिनट टहलना

ज्यादा नमक, तला-भुना कम करें

धूम्रपान और शराब से दूरी

बाएं हाथ का दर्द कभी-कभी हार्ट की चेतावनी हो सकता है