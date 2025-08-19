Birth Date से जाने अपना जीवनसाथ, किसके साथ सफल रहेगा जिवन!

नारी डेस्क : शादी केवल दो दिलों का मिलन या दो परिवारों की सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, बल्कि यह सितारों और भाग्य का भी मिलन होता है। इसीलिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शादी से पहले दोनों की कुंडली मिलाकर देखा जाता है कि उनकी राशियां, ग्रह और जन्मतिथि कैसे मेल खाते हैं। अंक ज्योतिष भी इसी बात को मानता है और जन्मतिथि के आधार पर यह बताता है कि कौन से व्यक्ति के साथ विवाह करने पर जीवन में सफलता, प्रेम और भाग्य मिलेगा।

मूलांक 1 वाले लोगों का स्वभाव

मूलांक 1 वाले लोग जन्म से ही नेतृत्वकर्ता होते हैं। ये आत्मनिर्भर, साहसी, निर्णायक और अपने विचारों में अडिग रहते हैं। ये लोग नई चीजें शुरू करना पसंद करते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। इनके स्वभाव में कभी-कभी अहंकार और गुस्सा भी आ सकता है, जो रिश्तों में दरार का कारण बन सकता है। इनका ग्रह सूर्य होता है, जो इन्हें तेजस्वी और प्रभावशाली बनाता है। ये प्यार में सच्चे, वफादार और समर्पित होते हैं, लेकिन अपने साथी से भी पूरी निष्ठा और समर्पण की उम्मीद रखते हैं। इसलिए इनके साथी में धैर्य, समझदारी और सहनशीलता होना बहुत जरूरी है।

मूलांक 1 के लिए किस तरह के जीवनसाथी होते हैं शुभ?

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वालों के लिए कुछ विशेष मूलांक वाले साथी अधिक अनुकूल होते हैं। ये साथी उनके स्वभाव को समझते हैं और रिश्ते को सुखद, मजबूत और सफल बनाते हैं।

1. मूलांक 2 वाले जीवनसाथी

मूलांक 2 वाले व्यक्ति (जिनका जन्मदिन 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है) भावुक, शांत और संतुलित स्वभाव के होते हैं। इनका ग्रह चंद्रमा है, जो इन्हें कोमल और संवेदनशील बनाता है। जब मूलांक 1 वाले तेजस्वी और नेतृत्वकारी लोग मूलांक 2 के शांत और सौम्य स्वभाव वाले लोगों के साथ होते हैं, तो दोनों एक-दूसरे के पूरक बनते हैं। यह रिश्ता भावनात्मक रूप से गहरा, प्यार भरा और संतुलित होता है। दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जीवन की चुनौतियों का साथ मिलकर सामना करते हैं।

2. मूलांक 3 वाले जीवनसाथी

मूलांक 3 वाले लोग (जिनका जन्मदिन 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है) ज्ञान, नैतिकता और व्यवस्था के प्रतीक होते हैं। इनके ग्रह बृहस्पति होते हैं, जो इन्हें बुद्धिमान और समझदार बनाता है। जब मूलांक 1 की आत्मनिर्भरता और मूलांक 3 की स्थिरता मिलती है, तो ये जोड़ी सफल और सम्मानजनक बनती है। दोनों एक-दूसरे के विचारों और जीवन के नजरिए का आदर करते हैं, जिससे रिश्ता और मजबूत होता है।

3. मूलांक 5 वाले जीवनसाथी

मूलांक 5 के लोग (जिनका जन्मदिन 5, 14 या 23 तारीख को होता है) चतुर, बातूनी और मिलनसार होते हैं। इनका ग्रह बुध है, जो इन्हें तेज बुद्धि और संचार कौशल देता है। जब मूलांक 1 का नेतृत्व और मूलांक 5 की संवाद क्षमता मिलती है, तो यह जोड़ी जीवन में नए विचारों और अवसरों को लेकर आती है। यह दोनों साथ मिलकर व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सफलता पा सकते हैं। उनका रिश्ता रोमांचक और प्रेरणादायक होता है।

4. मूलांक 7 वाले जीवनसाथी

मूलांक 7 वाले लोग (जिनका जन्मदिन 7, 16 या 25 तारीख को होता है) गहरे चिंतनशील, आध्यात्मिक और रहस्यमय होते हैं। इनके ग्रह गुरु होते हैं, जो इन्हें ज्ञान और आध्यात्मिकता से भरपूर बनाते हैं। मूलांक 1 का तेजस्वी स्वभाव और मूलांक 7 का गहरा, शांत स्वभाव एक-दूसरे के पूरक होते हैं। इनका रिश्ता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी मजबूत होता है। इसमें आत्मिक जुड़ाव, समझदारी और परिपक्वता का मेल होता है, जो रिश्ते को गहराई और मजबूती देता है।

मूलांक 1 वालों के लिए शुभ विवाह

मूलांक 1 के लोग स्वभाव से मजबूत और नेतृत्वकर्ता होते हैं, लेकिन रिश्तों में सफलता के लिए उन्हें धैर्यवान, समझदार और संवेदनशील साथी की जरूरत होती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वालों के लिए मूलांक 2, 3, 5 और 7 वाले जीवनसाथी सबसे अनुकूल और भाग्यशाली साबित होते हैं। ऐसे साथी इनके स्वभाव को समझते हैं, रिश्ते में संतुलन लाते हैं और जीवन में प्रेम, सम्मान तथा सफलता के द्वार खोलते हैं। अगर आपका जन्मदिन 1, 10, 19 या 28 तारीख को है, तो ऊपर बताए गए मूलांकों वाले जीवनसाथी आपके लिए शुभ होंगे।

अगर आप अपने जीवनसाथी की खोज में हैं तो अंक ज्योतिष की इस जानकारी को जरूर ध्यान में रखें। इससे न केवल आपका विवाह सफल होगा, बल्कि जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि भी बनी रहेगी।