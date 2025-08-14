किश्तवाड़ में बादल फटने से मचा हड़कंप, सामने आई डराने वाली वीडियो

नारी डेस्क: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले से एक बेहद डरावनी और दुखद खबर सामने आई है। जिले के चशोती इलाके में अचानक बादल फटने (Cloudburst) की घटना ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है।

क्या हुआ है किश्तवाड़ में?

शनिवार सुबह अचानक बादल फट गया जिससे तेज़ बारिश के साथ फ्लैश फ्लड आया। इससे इलाके में भारी चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई लोग फंस गए हैं और कुछ लोगों के घायल होने की आशंका भी जताई जा रही है। एक वीडियो में दिख रहा है कि एक कार बाढ़ में फंस गई है, जबकि आसपास का पूरा इलाका गंदे पानी और मलबे से भर गया है।

राजौरी और मेंढर में भी संकट

किश्तवाड़ के अलावा कश्मीर के राजौरी और मेंढर इलाके से भी बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। इन इलाकों में भी भारी बारिश और पानी का बहाव देखा जा रहा है। प्रशासन हर जगह अलर्ट मोड पर है।

Massive cloudburst in Kishtwar Chositi area; heavy casualties feared. Rescue operations are underway.



Video Credits: Muneeb Nazeer pic.twitter.com/cNsqVG8iNk — Kashmir Weather Watch (@KWeatherWatch) August 14, 2025

प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ के डीसी पंकज शर्मा से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। ABABEEL वॉलंटियर्स राहत कार्यों में सक्रिय हो गए हैं। 9 एंबुलेंस मौके पर भेजी गई हैं ताकि ज़रूरतमंदों को तुरंत मदद मिल सके। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और ज़रूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है।

Union MoS Dr Jitendra Singh says, "Just now spoke to DC Kishtwar Pankaj Kumar Sharma after receiving an urgent message from J&K LoP and local MLA Sunil Kumar Sharma. A massive cloud burst in Chositi area, which could result in substantial casualty. Administration has immediately… pic.twitter.com/7pkiPSZCHc — ANI (@ANI) August 14, 2025

चशोती में जनहानि की आशंका

चशोती गांव, जहां बादल फटा है, वहां कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात गंभीर हैं और प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है।

डरावने वीडियो वायरल

इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर हर कोई सकते में है। बहते हुए पानी में फंसी गाड़ियां, डरे हुए लोग और तबाही का मंजर इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है। सावधानी जरूरी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों से दूर रहने, ऊंचे स्थानों पर शरण लेने और अफवाहों से बचने की अपील की है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

किश्तवाड़ की यह घटना एक बार फिर हमें बताती है कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं। ज़रूरत है सतर्क रहने की और संकट की घड़ी में एक-दूसरे की मदद करने की।