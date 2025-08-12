19 AUGTUESDAY2025 11:52:15 AM
जाह्नवी कपूर बनीं साउथ की खूबसूरत लड़की, फूलों वाली साड़ी में दिखाया जबरदस्त ग्लैमरस लुक

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 12 Aug, 2025 01:14 PM
जाह्नवी कपूर बनीं साउथ की खूबसूरत लड़की, फूलों वाली साड़ी में दिखाया जबरदस्त ग्लैमरस लुक

नारी डेस्क:  जाह्नवी कपूर अपनी स्टाइल और खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। हर बार वह अपने फैशन सेंस से सबका दिल जीत लेती हैं। अब उन्होंने अपनी फिल्म ‘परम सुंदरी’ के प्रमोशन के दौरान देसी अंदाज में सबको अपना दीवाना बना दिया है। चाहे हाफ साड़ी हो या फूलों वाली साड़ी, जाह्नवी हर लुक में बेहद खूबसूरत नजर आईं।

फिल्म ‘परम सुंदरी’ के प्रमोशन में दिखा साउथ का देसी अंदाज

फिल्म ‘परम सुंदरी’ में जाह्नवी साउथ इंडियन लड़की ‘सुंदरी’ का किरदार निभा रही हैं। इसीलिए प्रमोशनल इवेंट्स में भी वह साउथ की परंपरागत पोशाकों में नजर आईं। उन्होंने हाफ साड़ी और फूलों वाली गुलाबी साड़ी पहनी, जो उनके लुक को और भी खास बना रही थी। उनका यह देसी अवतार देखते ही बन रहा था, जिससे कोई भी अपनी नजरें हटा नहीं पाया।

मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर कपड़ों में जाह्नवी का ग्लैमरस अंदाज

जाह्नवी के ये खूबसूरत कपड़े मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के बनाए हुए हैं। इनके साथ उनकी स्टाइलिस्ट एमी पटेल ने उन्हें बहुत खूबसूरती से स्टाइल किया है। इस लुक में जाह्नवी का देसी ग्लैमर बखूबी दिख रहा था, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था।

हाफ साड़ी में जाह्नवी दिखीं बेहद खूबसूरत

जाह्नवी की गोल्डन हाफ साड़ी ने सभी का दिल जीत लिया। इस साड़ी के बॉर्डर पर अलग-अलग डिजाइन और सुनहरे तारों का काम था, जिससे साड़ी की सुंदरता और बढ़ गई। उन्होंने इसे खूबसूरती से ड्रैप किया और पल्लू को प्लीटेड स्टाइल में रखा, जो उनके लुक को परफेक्ट बना रहा था।

ये भी पढ़ें:  जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रैंप पर दिखाया रॉयल लुक, शाही अंदाज़ में किया वॉक

हैवी ब्लाउज ने बढ़ाया ड्रामा

हाफ साड़ी के साथ जाह्नवी ने एक हैवी ब्लाउज पहना था, जो उनके लुक में एक खास ड्रामा लेकर आया। इस ब्लाउज में बैकलेस डिजाइन था और तीन डोरी लगाई गई थीं। इसे मोतियों और स्टोन वर्क से सजाया गया था, जिससे यह काफी स्टाइलिश और आकर्षक लग रहा था।

टेंपल ज्वेलरी से दिखाया ट्रेडिशनल ग्लैम

अपने इस साउथ इंडियन लुक को जाह्नवी ने टेंपल ज्वेलरी के साथ कम्प्लीट किया। उनके झुमकों में सफेद और हरे मोती लगे हुए थे, साथ ही हीरों से सजा हुआ हार और मैचिंग कंगन-रिंग ने लुक को परफेक्ट टच दिया। बालों में गजरा और माथे पर लाल बिंदी ने उनके देसी लुक को और भी निखार दिया।

गुलाबी साड़ी में जाह्नवी का खूबसूरत अंदाज

जाह्नवी ने गुलाबी रंग की फ्लोरल प्रिंट साड़ी भी पहनी, जो मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन ‘इनाया’ की थी। हल्की जॉर्जेट की यह साड़ी फूलों के रंग-बिरंगे पैटर्न और सितारों से सजी हुई थी। उन्होंने इसे स्लीवलेस सेक्विन ब्लाउज के साथ पहना, जो उनके लुक को कातिलाना बना रहा था।

सिंपल एक्सेसरीज से पूरा किया लुक

गुलाबी साड़ी के साथ जाह्नवी ने पिंक स्टोन वाले इयररिंग्स और मैचिंग चूड़ियां पहनी थीं, जिससे उनका लुक और भी खूबसूरत नजर आया। खुले, वैवी बालों के साथ उनका ये देसी अवतार दिल को छू लेने वाला था। फिल्म ‘परम सुंदरी’ के प्रमोशन के दौरान जाह्नवी कपूर ने अपने देसी लुक्स से सबका दिल जीत लिया है। हाफ साड़ी हो या गुलाबी फूलों वाली साड़ी, हर लुक में उनका ग्लैमरस और ट्रेडिशनल अंदाज उन्हें खास बना रहा है। जाह्नवी की ये स्टाइलिश परफॉर्मेंस उनके फैशन सेंस की तारीफ कराए बिना नहीं छोड़ती।
 

 

