जाह्नवी कपूर का जलवा टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, चाची की जूलरी पहन बनाई अपनी पहचान!

नारी डेस्क: टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने एक से बढ़कर एक लुक्स से हर किसी का दिल जीत रही हैं। पहले ही दिन से उनका स्टाइल और ग्रेस लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब जो लुक सामने आया है, उसमें जाह्नवी ने ऐसा जादू चलाया कि हर किसी की नज़रें उन्हीं पर टिक गईं।

साड़ी से इंस्पायर्ड गाउन में दिखीं प्रिंसेस जैसी

जाह्नवी ने हाल ही में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म 'होमबाउंड' की स्क्रीनिंग के मौके पर रेड कार्पेट पर एंट्री ली। इस दौरान वह एक बेहद खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट पोल्का डॉट साड़ी-इंस्पायर्ड गाउन में नजर आईं। उनका ये लुक बिल्कुल किसी मॉर्डन राजकुमारी जैसा लग रहा था।

गाउन की खासियत क्या थी?

ये गाउन Miu Miu का कस्टम मेड डिजाइन था, जिसे उनके लिए रिया कपूर ने स्टाइल किया। गाउन में वन शोल्डर लुक के साथ ड्रेप्ड प्लीट्स थीं, जो इसे साड़ी जैसा लुक दे रही थीं। स्कर्ट हिस्से में ढेर सारे फ्लेयर्स थे, जिससे पूरा आउटफिट बहुत ड्रीमी और ग्रेसफुल लग रहा था। कॉर्सेट स्टाइल टॉप और तिरछी प्लीट्स ने गाउन को एक रॉयल टच दिया। कमर पर लगा गोल्डन ब्रोच आउटफिट को और भी एलिगेंट बना रहा था।

जाह्नवी ने स्टाइल में जोड़ा देसी टच

इस गाउन की सबसे खास बात ये रही कि इसका एक हिस्सा साड़ी के पल्लू जैसा लग रहा था, जिसे जाह्नवी ने अपने कंधे पर स्टाइलिश तरीके से कैरी किया। साथ ही उन्होंने एक फेक फर स्टॉल भी कैरी किया, जिसे हाथ में लेकर उन्होंने अपने लुक में रॉयल ड्रामा जोड़ा।

ना ही कोई नई जूलरी – चाची का एंटीक ब्रोच बना स्टार!

जहां अक्सर जाह्नवी अपनी मां श्रीदेवी की जूलरी से अपने लुक को पर्सनल टच देती हैं, इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने अपनी चाची यानी रिया कपूर की मां सुनीता कपूर का एंटीक ब्रोच पहना, जो उनके गाउन पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके साथ ही उन्होंने Beauty Gems & Jewelry के स्टनिंग फ्लोरल स्टड्स भी पहने, जो उनके पूरे लुक को क्लास और एलिगेंस से भर रहे थे।

हेयर और मेकअप भी रहा ऑन पॉइंट

जाह्नवी ने अपने मेकअप और हेयरस्टाइल को बहुत ही सटल और रिफाइंड रखा। न्यूड टोन मेकअप, खुले बाल और कॉन्फिडेंट पोज़ – हर चीज़ उनके लुक को और शानदार बना रही थी।

को-स्टार्स भी दिखे स्मार्ट, लेकिन लाइमलाइट जाह्नवी के नाम

उनके साथ रेड कार्पेट पर उनके को-स्टार्स ईशान खट्टर और विशाल जेठवा भी पहुंचे, जो स्मार्ट सूट-बूट में हैंडसम लग रहे थे। लेकिन मीडिया और फैन्स की नजरें तो सिर्फ जाह्नवी पर ही टिकी रहीं।

सोशल मीडिया पर छाईं जाह्नवी की तस्वीरें

जैसे ही ये लुक सामने आया, सोशल मीडिया पर जाह्नवी की तस्वीरें और वीडियोज वायरल होने लगे। फैंस ने उनके लुक को "रॉयल", "एलीगेंट", और "रेड कार्पेट क्वीन" जैसे टैग्स दिए।

जाह्नवी कपूर ने टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ना सिर्फ अपनी फिल्म से बल्कि अपने फैशन से भी सबका दिल जीत लिया है। साड़ी से इंस्पायर्ड यह गाउन, चाची की जूलरी और देसी स्टाइलिंग – सबकुछ मिलकर एक ऐसा लुक बना जिसे लोग जल्दी भूल नहीं पाएंगे