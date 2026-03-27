कई भाषाओं में लिखा राम, पल्लू पर सजे मंत्र... नीता अंबानी की इस अनोखी साड़ी को बनाने में लगे दो साल

राम नवमी के शुभ अवसर पर, कारीगरी वाली पारंपरिक कपड़ों की ब्रांड 'स्वदेश' ने उस सादी पोशाक के बारे में जानकारी जारी की, जिसे नीता अंबानी ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित KIIT यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित 'कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025' ग्रहण करते समय पहना था। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने स्वदेश की एक खास कस्टम ‘बंधा इकत राम शिला’ साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी।



अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते समय, नीता अंबानी ने जो साड़ी पहनी थी उसे पुरस्कार विजेता कारीगर श्री हरिशंकर मेहर ने पवित्र 'राम' मंत्रों के साथ हाथ से बुना था। इस असाधारण साड़ी को तैयार होने में लगभग दो साल का समय लगा। स्वदेश इंडिया ने नीता अंबानी की कुछ तस्वीरें शेयर करत हुए लिखा- “राम नवमी के पावन अवसर पर, हम एक ऐसे परिधान को फिर से देखते हैं जो भक्ति और विरासत को खूबसूरती से दर्शाता है।”



यह साड़ी जो कि मिट्टी जैसे प्राकृतिक रंगों में उपलब्ध है, इस क्षेत्र की कालजयी कारीगरी और बुनाई की समृद्ध विरासत को एक हार्दिक श्रद्धांजलि है। लेबल के अनुसार, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके पारंपरिक 'बंधा' तकनीक से बुनी गई यह साड़ी, भक्ति और डिज़ाइन का एक सुंदर मेल प्रस्तुत करती है। इस साड़ी पर राम शिला से प्रेरित एक मोज़ेक बना है, जिसमें कई भाषाओं में 'राम' लिखा हुआ है। पल्लू पर ओडिया लिपि में पवित्र मंत्र लिखे हैं, जो क्लासिक इकत पैटर्न में खूबसूरती से बुने हुए हैं। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कपड़े अपने अंदर संस्कृति, भक्ति और शाश्वत ज्ञान का सार समेटे हो सकते हैं।

अपनी बेहतरीन एक्सेसरीज़ के लिए मशहूर, नीता अंबानी ने इस बार बंधा इकत राम शिला साड़ी के साथ सादी ज्वेलरी चुनी। उन्होंने दो लड़ियों वाला मोतियों का हार पहना, जो उनकी साड़ी के मिट्टी जैसे रंगों के साथ खूब जच रहा था। उन्होंने इस पहनावे के साथ हीरे जड़े हुए फूल के आकार के शानदार झुमके, सोने की चूड़ियां और शानदार कड़े भी पहने। उन्होंने गहरी भौंहें, लाल बिंदी, चमकदार गुलाबी लिप शेड, ब्लश से रंगे गाल, काजल लगी आखें, विंग्ड आईलाइनर का हल्का स्ट्रोक, मस्कारा लगी पलकें, गुलाबी आई शैडो और चमकता हुआ हाइलाइटर लगाया था।