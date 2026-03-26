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इस फल के पत्ते को ना समझे साधारण, ये मुंह से लेकर पेट तक का रखे खास ख्याल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 26 Mar, 2026 04:21 PM
इस फल के पत्ते को ना समझे साधारण, ये मुंह से लेकर पेट तक का रखे खास ख्याल

नारी डेस्क: जामुन का नाम आते ही सबसे पहले उसका स्वाद और सेहत से जुड़े फायदे याद आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जामुन के पत्ते भी किसी दवा से कम नहीं होते। आयुर्वेद में जामुन की पत्तियों को कई बीमारियों के इलाज में उपयोगी माना गया है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये मोटापा कम करने से लेकर दांतों के दर्द और पाचन संबंधी समस्याओं में काफी राहत दे सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके फायदे

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मोटापा कम करने में मददगार

जामुन की पत्तियों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। इसका सेवन शरीर में जमा अतिरिक्त फैट को कम करने में सहायक हो सकता है। जामुन की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लें और रोज सुबह गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। इससे धीरे-धीरे वजन नियंत्रित होने लगता है।


दांतों के दर्द और मसूड़ों की समस्या में फायदेमंद

अगर आपको दांतों में दर्द या मसूड़ों से खून आने की समस्या है, तो जामुन की पत्तियां बेहद फायदेमंद हो सकती हैं। इनमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। जामुन की ताजी पत्तियों को चबाने से दांत मजबूत होते हैं और दर्द में राहत मिलती है। आप इनका काढ़ा बनाकर कुल्ला भी कर सकते हैं।


 पाचन तंत्र को बनाए मजबूत

पेट की समस्याएं जैसे गैस, अपच और कब्ज में जामुन की पत्तियां काफी असरदार होती हैं। ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाती हैं और आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। जामुन की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से पेट साफ रहता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है।

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ब्लड शुगर कंट्रोल में सहायक

जामुन की पत्तियां ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी मददगार मानी जाती हैं। इसमें मौजूद तत्व शरीर में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित रखने में सहायता करते हैं।

ध्यान रखने वाली बातें

 किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अधिक मात्रा में सेवन से बचें, वरना नुकसान भी हो सकता है। गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग इसका इस्तेमाल सावधानी से करें। जामुन की पत्तियां सिर्फ एक साधारण पत्ता नहीं, बल्कि सेहत के लिए एक प्राकृतिक औषधि हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये कई छोटी-बड़ी समस्याओं से राहत दिला सकती हैं।
 

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