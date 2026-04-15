15 APRWEDNESDAY2026 12:04:14 PM
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अचानक नहीं रुकता दिल पहले शरीर देता है कई इशारे,  समझो इन Warning Sign को

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 15 Apr, 2026 10:34 AM
अचानक नहीं रुकता दिल पहले शरीर देता है कई इशारे,  समझो इन Warning Sign को

नारी डेस्क: दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है, फिर भी बहुत से लोग उन शुरुआती लक्षणों को पहचानने में चूक जाते हैं जो किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। एक पल में इंसान आराम से बैठा होता है और दूसरे ही पल में  हालात बिगड़कर घबराहट में बदल सकते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि दिल से जुड़ी इमरजेंसी कितनी गंभीर हो सकती है। हमारा दिल लगातार अपना काम करता रहता है चुपचाप शरीर के हर हिस्से तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाता रहता है। जब कोई चीज़ इस प्रक्रिया में रुकावट डालती है, तो शरीर को खुद को संभालने या तालमेल बिठाने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता।


ऐसे होती है हार्ट अटैक की शुरुआत


हार्ट अटैक को लेकर लोगों ने अलग- अलग धारणा बना रखी है। कभी-कभी इसकी शुरुआत सीने में दबाव, असामान्य पसीना आने, सांस लेने में तकलीफ़, जी मिचलाने, या फिर हाथ, जबड़े या पीठ तक फैलने वाले दर्द से होती है और अकसर लोग इन संकेतों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, क्योंकि वे उन्हें हल्के या भ्रम पैदा करने वाले लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह शायद एसिडिटी, थकान, या फिर पूरे दिन की भाग-दौड़ से होने वाला तनाव मात्र है। लेकिन शुरुआती कुछ मिनट ही सबसे ज़्यादा नाज़ुक और अहम हो सकते हैं। इसलिए, जब दिल किसी तकलीफ़ में होता है, तो शरीर के बाकी अंगों पर भी इसका बुरा असर बहुत तेज़ी से पड़ने लगता है। 


 इन लक्षणों को तुरंत पहचानें

 हमारे दिमाग को, ऑक्सीजन से भरपूर खून की लगातार और नियमित आपूर्ति की ज़रूरत होती है। अगर खून का बहाव अचानक रुक जाए या कम हो जाए, तो कुछ ही मिनटों के भीतर दिमाग की कोशिकाएं (सेल्स) मरने लगती हैं। इस दौरान अगर तुरंत कदम उठाए जाएं तो मरीज़ के ठीक होने की संभावना को सचमुच बदला जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों में ध्यान देने लायक कई लक्षण होते हैं। ये हैं: अचानक सीने में दर्द या दबाव महसूस होना सीने से शुरू होकर दर्द का बाईं बांह, गर्दन, जबड़े या पीठ तक फैलना; सांस लेने में दिक्कत होना, अचानक पसीना आना, चक्कर आना या बेहोश हो जाना, ऐसा महसूस होना कि आपका दिल बहुत तेज़ी से या अनियमित रूप से धड़क रहा है; जी मिचलाना; थकान; या शरीर के किसी एक हिस्से में अचानक कमज़ोरी या लकवा (पैरालिसिस) हो जाना। इन लक्षणों को पहचानकर और जितनी जल्दी हो सके मदद लेकर, हम लोगों की जान बचा सकते हैं” ।


जोखिम कारकों पर रखें नजर

कई प्रमुख जोखिम कारक हृदय संबंधी आपात स्थितियों का कारण बन सकते हैं, जिनमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा, गतिहीन जीवनशैली, शराब का अत्यधिक सेवन या दुरुपयोग, पुराना तनाव, या हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास शामिल हैं। इसलिए, इन जोखिम कारकों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है इसके लिए अपने डॉक्टर से नियमित जाँच करवाएँ, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और आवश्यकतानुसार समय पर उपचार प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको दिल का दौरा पड़ने या हृदय से संबंधित अन्य गंभीर घटनाओं का जोखिम काफी हद तक कम हो सकता है।
 

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