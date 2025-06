ईरान से सुरक्षित लौटे भारतीय, बोले- सरकार के हम आभारी, अपना देश अपना ही है

नारी डेस्क: ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का काम जारी रखा है। अब तक कुल 2295 भारतीयों को ईरान से भारत लाया जा चुका है। इस ऑपरेशन के तहत आज सुबह 3:30 बजे मशहद से 292 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी।

वापस लौटे लोगों ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि देश वापस आकर उन्हें बहुत राहत मिली है। कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा कीं कि देश में वापस आना उनके लिए सुखद और सुरक्षित अनुभव है।

नागपुर की जीवा जाफरी ने कहा, "हम बहुत आभारी हैं और खुश हैं। हमारी फ्लाइट 19 जून के लिए तय थी, लेकिन वह रद्द हो गई थी। उस वक्त हम काफी परेशान थे, लेकिन भारत वापस आकर बहुत राहत मिली।"

#WATCH | Sarmad Faizan from J&K, who has been evacuated from Iran, says, "...I was in Iran for about 10 months. Our exams were going on but all of this happened. I was scheduled to return home in July and had booked my tickets but the flight movements were suspended...I was in… https://t.co/mZ0xwK3CHx pic.twitter.com/pyC3M1FMby