10 AUGSUNDAY2025 2:24:22 PM
Nari

इन Easy स्टेप्स में पाएं ‘सैयारा’ की अनीत पड्डा जैसा सादगीभरा ग्लैम लुक!

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Jul, 2025 02:41 PM
इन Easy स्टेप्स में पाएं ‘सैयारा’ की अनीत पड्डा जैसा सादगीभरा ग्लैम लुक!

 नारी डेस्क: ‘सैयारा’ फिल्म जितनी अपनी कहानी के लिए तारीफें बटोर रही है, उतना ही दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं इसमें वाणी बत्रा का किरदार निभा रहीं अनीत पड्डा। उनकी सादगी और नेचुरल ब्यूटी ने लड़कियों को इस हद तक प्रभावित किया है कि सोशल मीडिया पर उनके लुक की कॉपी करने का ट्रेंड शुरू हो गया है। खासतौर पर फिल्म का सफेद कुर्ती वाला लुक, जिसमें अनीत बिल्कुल मिनिमल मेकअप और सिंपल स्टाइल में दिखीं, आज की लड़कियों को खूब भा रहा है। इंस्टाग्राम पर पारुल महाजन जैसी कई क्रिएटर्स ने इस लुक को रीक्रिएट किया है। अगर आप भी इस आइकोनिक लुक को घर पर ही पाना चाहती हैं, तो जानिए इसके 5 आसान स्टेप्स, जिससे आप भी दिखेंगी उतनी ही ग्रेसफुल और एलिगेंट!

 मेकअप बेस – स्किन को दें नेचुरल ग्लो

सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका स्किन बेस क्लीन और इवन हो। इसके लिए मीडियम कवरेज फाउंडेशन का हल्का लेयर लगाएं और अंडरआई एरिया को कंसीलर से कवर करें। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ न करें, ताकि नेचुरल लुक बना रहे।आईब्रो पेंसिल से हल्के हाथों से आइब्रो भरें। ध्यान रखें कि आपकी भौंहें न ज्यादा पतली दिखें न ज्यादा मोटी। स्मूद शेप में भरने से फेस की सॉफ्टनेस और एक्सप्रेशन दोनों बेहतर दिखते हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aneet Padda (@aneetpadda_)

 आंखों का न्यूट्रल मेकअप

अनीत के इस लुक में न्यूड और ब्राउन आईशैडो का हल्का टच दिया गया है। आईलाइनर भी बहुत पतला है, केवल लैश लाइन को उभारता है। मस्कारा से पलकों को थोड़ा डेफिनेशन दें ज्यादा न बढ़ाएं।

 ब्लश और कंटूर से पाएं ताजगी

गालों पर हल्का पिंक या पीच टोन ब्लश लगाएं जिससे फ्रेशनेस झलके। चेहरे के साइड्स पर थोड़ा सा कंटूर करें जिससे फेस शेप नैचुरल और उभरा हुआ लगे।

ये भी पढ़ें: भूकंप, सुनामी और एलियंस! क्या सच हो रही हैं बाबा वेंगा की 2025 वाली भविष्यवाणियां?

 न्यूड पिंक लिपस्टिक  लुक की जान

अनीत के लुक की सबसे खास बात है उनकी न्यूड-पिंक लिपस्टिक। यह शेड हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है और पूरे मेकअप को बैलेंस करता है। चाहें तो आप रोज़ या सॉफ्ट माउव शेड भी चुन सकती हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aneet Padda (@aneetpadda_)

 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लुक

इंस्टाग्राम पर इस लुक को रीक्रिएट करते हुए कई लड़कियां वीडियो बना रही हैं, जिसमें अनीत के सफेद कुर्ती वाले स्टाइल को बेहद पसंद किया जा रहा है। सादगी के साथ खूबसूरती की परिभाषा बन चुका यह लुक हर मौके पर अपनाया जा सकता है कॉलेज, ऑफिस या डेली लाइफ में।

 डिस्क्लेमर: यह लेख इंस्टाग्राम पर आधारित वीडियो और ट्रेंड्स पर आधारित है। किसी भी मेकअप या स्किन प्रोडक्ट का उपयोग करने से पहले अपनी स्किन टाइप समझें या एक्सपर्ट की सलाह लें।  

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it