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दिन में कितनी चाय पीना है ठीक और कब पीना बन सकता है नुकसान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Mar, 2026 01:11 PM
दिन में कितनी चाय पीना है ठीक और कब पीना बन सकता है नुकसान

नारी डेस्क: भारत में चाय पीना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि दिनभर की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। सुबह उठते ही चाय, ऑफिस में ब्रेक के दौरान चाय, दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान और कई लोग तो रात में भी चाय पीने से खुद को रोक नहीं पाते। कई लोगों के लिए चाय बिना दिन अधूरा लगता है। शुरुआत में चाय आपको ताजगी और एनर्जी देती है, लेकिन अगर मात्रा और समय का ध्यान नहीं रखा गया तो यह आदत धीरे-धीरे सेहत के लिए खतरा बन सकती है।

चाय में कैफीन का असर

चाय में कैफीन होता है, जो दिमाग को सक्रिय (Active) रखता है और थकान को कम करता है। यही वजह है कि काम के दौरान लोग चाय पीना पसंद करते हैं। लेकिन ज्यादा कैफीन लेने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है। बेचैनी और तनाव बढ़ सकता है।नींद पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर दिनभर बार-बार चाय पीते हैं, तो शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लंबे समय में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

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 दिन में कितनी चाय पीना सुरक्षित है?

एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 2 से 3 कप चाय पीना सुरक्षित माना जाता है। 5-6 कप या उससे ज्यादा चाय पीना धीरे-धीरे शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकता है। खाली पेट या बहुत मीठी चाय पीना नुकसान को और बढ़ा देता है।

ज्यादा चाय पीने से होने वाले नुकसान

यदि जरूरत से ज्यादा चाय पी जाए तो इसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं

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पेट की समस्याएं – एसिडिटी, गैस और जलन

आयरन अवशोषण कम होना – खून की कमी या एनीमिया

नींद की कमी, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन

हाथ कांपना और दिल की धड़कन तेज होना

 चाय पीने का सही समय

चाय का समय भी स्वास्थ्य पर असर डालता है

खाली पेट चाय पीना – पेट में एसिडिटी और जलन बढ़ा सकता है

रात को सोने से पहले – नींद खराब कर सकती है

खाने के तुरंत बाद – पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा

इसलिए चाय का सही समय जानना जरूरी है।

 चाय पीने का सही तरीका

सुबह उठकर खाली पेट चाय पीने के बजाय हल्का कुछ खाएं। दिन में 2-3 बार हल्की चाय पिएं। ज्यादा शक्कर से बचें। हर्बल चाय या ग्रीन टी जैसी विकल्प चुन सकते हैं, जो शरीर को नुकसान कम पहुंचाते हैं।

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किन लोगों को चाय कम पीनी चाहिए?

हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग

नींद की समस्या वाले लोग

पेट की परेशानी या एनीमिया वाले लोग

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चाय पीना सुखद और ऊर्जा देने वाला हो सकता है, लेकिन सही मात्रा और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिन में 2-3 कप चाय पर्याप्त है। खाली पेट, रात में या जरूरत से ज्यादा चाय पीने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

संतुलित मात्रा में और सही समय पर पीने से चाय के फायदे मिलते हैं, नुकसान नहीं।
 

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