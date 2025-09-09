12 SEPFRIDAY2025 12:56:14 PM
Nari

कैंसर के कारण हिना खान की हालत फिर हुई खराब, दर्द से कराह रही है एक्ट्रेस

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Sep, 2025 04:11 PM
कैंसर के कारण हिना खान की हालत फिर हुई खराब, दर्द से कराह रही है एक्ट्रेस

नारी डेस्क: टेलीविजन सुपरस्टार हिना खान हमेशा से ही हिम्मत, साहस और ताकत की प्रतीक रही हैं। स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित अभिनेत्री इस बीमारी से कड़ा मुकाबला कर रही हैं और पूरी ताकत से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह स्ट्रैप हील्स पहनते हुए दर्द से कराह रही हैं। 

PunjabKesari
अभिनेत्री ने पहले बताया था कि कैसे कैंसर के इलाज के दौरान उनके पैरों में लगातार इंफ्यूजन हुआ था। लगातार इंफ्यूजन के कारण उनके पैर सूज गए थे, जिससे उनके लिए कोई भी फुटवियर पहनना बेहद मुश्किल हो गया था। हिना ने 8 सितंबर को अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी लाइफ अपडेट शेयर की थी और अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की एक झलक दिखाई थी

। शेयर की गई झलकियों में, हिना ने पति रॉकी जायसवाल के साथ रियलिटी शो "पति पत्नी और पंगा" की शूटिंग और अपने कैंसर के इलाज के बीच अपनी एक झलक, तस्वीरें और वीडियो दिखाए। पोस्ट की पहली तस्वीर में उनके वैनिटी और मेकअप की झलक दिखाई गई, उसके बाद उनकी इन्फ्यूजन थेरेपी की तस्वीर। उन्होंने इलाज के कारण अपने चोटिल हाथों की एक तस्वीर भी साझा की और इसे कैप्शन दिया, "कितने कांटे बहुत कांटे हैं..लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं।"
 

 हिना खान ने 9 जनवरी, 2009 को अपने हिट टीवी शो "ये रिश्ता क्या कहलाता है" से टेलीविजन इंडस्ट्री में डेब्यू किया और 8 साल तक अक्षरा के रूप में प्यार पाती रहीं। इसके बाद अभिनेत्री "खतरों के खिलाड़ी" और "बिग बॉस सीजन 11" जैसे रियलिटी शो का हिस्सा बनीं। हिना ने अपनी फिल्म "लाइन्स" के लिए प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिवल में भी अपनी शुरुआत की। अभिनेत्री ने हाल ही में जून में अपने लंबे समय के प्रेमी रॉकी जायसवाल से शादी की है।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it