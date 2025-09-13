14 SEPSUNDAY2025 9:56:23 PM
दिवाली से पहले ग्राहकों की बल्ले-बल्ले! Shampoo-Soap से लेकर Horlicks सब हुए सस्ते

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Sep, 2025 06:34 PM
नारी डेस्क:  भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता वस्तु कंपनियों में से एक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) ने सरकार द्वारा पर्सनल केयर और खाद्य पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के बाद कई लोकप्रिय उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी और संशोधित पैक जल्द ही देश भर की दुकानों में उपलब्ध होंगे।


पर्सनल केयर उत्पादों में, डव शैम्पू (180 मिली) अब 165 रुपये की बजाय 145 रुपये में मिलेगा, जबकि लक्स साबुन (100 ग्राम) पहले 35 रुपये की तुलना में 30 रुपये सस्ता हो गया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, लाइफबॉय साबुन (125 ग्राम) की कीमत भी 33 रुपये से घटकर 28 रुपये हो जाएगी। खाद्य एवं पेय पदार्थों की श्रेणी में, किसान जैम (500 ग्राम) की कीमत 160 रुपये से घटाकर 140 रुपये कर दी गई है, और हॉर्लिक्स (1 किलो) अब 390 रुपये से घटकर 350 रुपये में उपलब्ध होगा।


ब्रू कॉफ़ी (100 ग्राम) भी 180 रुपये की बजाय 160 रुपये में उपलब्ध होगी। कीमतों में यह कटौती जीएसटी परिषद द्वारा इन उत्पादों पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के निर्णय के बाद की गई है। सरकार ने कंपनियों के लिए नए मूल्यों के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना भी अनिवार्य कर दिया है।


कंपनी ने एक बयान में कहा, "हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए, हाल के जीएसटी सुधारों के अनुरूप कीमतों को समायोजित करके उपभोक्ताओं को मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।" इस कदम से त्योहारी सीज़न से ठीक पहले घरों को राहत मिलने और देश भर में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
 

