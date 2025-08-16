गोविंदा संग तलाक की अफवाहों पर फूट-फूटकर रोईं सुनीता, बोलीं- "मेरा घर तोड़ने की कोशिश की जा रही है

नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपना पहला व्लॉग जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़ी कई भावनात्मक बातें साझा कीं। इस व्लॉग में सुनीता ने गोविंदा संग तलाक की अफवाहों को लेकर खुलकर बात की और इस दौरान वे काफी भावुक होकर रोने लगीं।

पहली बार व्लॉग में छलका सुनीता का दर्द

सुनीता आहूजा ने व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखते हुए अपना पहला वीडियो अपलोड किया, जिसमें वे मां महाकाली मंदिर में दर्शन करती नजर आती हैं। दर्शन के दौरान एक पुजारी ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने पहली बार देवी से क्या मांगा था, तो सुनीता की आंखें भर आईं। उन्होंने बताया, "जब मैं गोविंदा से मिली थी, तब मैंने मां काली से प्रार्थना की थी कि मेरी उनसे शादी हो जाए और मेरी जिंदगी अच्छे से बीते।"

तलाक की अफवाहों पर दिया भावुक जवाब

इसके बाद सुनीता ने उन अफवाहों का जिक्र किया, जो गोविंदा और उनके तलाक को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में फैली थीं। सुनीता ने रोते हुए कहा, "कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करता है। जो भी मेरा दिल दुखाएगा, मां काली उसका गला काट देंगी। एक अच्छी औरत को दुख देना ठीक नहीं है। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा।"

37 साल की शादी और दो बच्चे

गोविंदा और सुनीता की शादी को अब 37 साल हो चुके हैं। उनके दो बच्चे हैं – टीना और यशवर्धन आहूजा। हालांकि इस साल की शुरुआत (फरवरी 2025) में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं और वे अलग होने की योजना बना रहे हैं।

तलाक की अर्जी और अफवाहों की सच्चाई

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि गोविंदा की एक 30 साल की मराठी एक्ट्रेस से नज़दीकियों की वजह से सुनीता और गोविंदा के रिश्ते में खटास आई है।

यह भी कहा गया था कि दोनों ने 6 महीने पहले तलाक की अर्जी भी दी थी। हालांकि बाद में गोविंदा के वकील और पारिवारिक मित्र ललित बिंदल ने इन खबरों को खारिज किया और कहा कि गोविंदा और सुनीता एक मजबूत रिश्ते में हैं और हमेशा साथ रहेंगे।

सुनीता की पहले की प्रतिक्रिया

तलाक की अफवाहों पर इससे पहले भी सुनीता ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इन खबरों को "बेसलेस" (बिना आधार के) बताया था।

सुनीता ने कहा था, "जिस दिन कुछ कन्फर्म होगा, वो आप सबको हम दोनों की तरफ से ही पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गोविंदा मेरे बिना रह सकते हैं, और मैं भी उनके बिना नहीं रह सकती। गोविंदा किसी भी बेवकूफ इंसान या औरत के लिए अपना परिवार नहीं छोड़ सकते।"

सुनीता आहूजा का यह व्लॉग उनके निजी दर्द और रिश्ते की सच्चाई को लोगों के सामने लाने की एक कोशिश है। उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनके और गोविंदा के रिश्ते में मजबूती है और कोई भी उनके परिवार को तोड़ नहीं सकता।