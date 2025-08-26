01 SEPMONDAY2025 7:45:53 AM
ग्लॉसी लिपस्टिक को बनाएं मैट – वो भी बिना खर्च किए! जानिए 3 आसान स्टेप्स

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 26 Aug, 2025 04:39 PM
नारी डेस्क:  अगर आपके पास ग्लॉसी लिपस्टिक भरी पड़ी हैं लेकिन आप मैट लुक चाहती हैं, तो अब न तो पैसे खर्च करने की जरूरत है और न ही महंगी मैट लिपस्टिक खरीदने की। आज हम आपको एक सिंपल, स्मार्ट और बजट-फ्रेंडली ब्यूटी हैक बता रहे हैं जिससे आप सिर्फ 3 स्टेप्स में अपनी ग्लॉसी लिपस्टिक को मैट लुक में बदल सकती हैं। यह ट्रिक न सिर्फ आसान है, बल्कि बेहद असरदार भी है और हर मेकअप लवर के लिए परफेक्ट है। तो चलिए जानते हैं पूरा तरीका आसान भाषा में

 स्टेप 1: सबसे पहले लगाएं अपनी फेवरेट ग्लॉसी लिपस्टिक

अपनी पसंदीदा ग्लॉसी लिपस्टिक को हल्के हाथों से होंठों पर लगाएं। चाहें तो पहले लिपलाइनर लगाकर लिप्स को शेप दें, इससे लिपस्टिक ज़्यादा देर टिकेगी। इस स्टेप से आपके होंठों पर एक अच्छा बेस बन जाएगा।

स्टेप 2: टिशू पेपर से एक्स्ट्रा शाइन हटाएं

अब एक साफ टिशू पेपर लें और लिप्स पर हल्के-हल्के दबाएं। ध्यान रखें, टिशू को रगड़ें नहीं, सिर्फ धीरे-धीरे प्रेस करें। इससे लिपस्टिक का कलर बना रहेगा लेकिन ओवर शाइन हट जाएगी।

स्टेप 3: हल्का पाउडर लगाकर फिनिशिंग दें

अब लास्ट स्टेप में अपने पास मौजूद ट्रांसलूसेंट पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लें। एक छोटा ब्रश या फिंगर से हल्के हाथों से पाउडर को होंठों पर लगाएं। बस, आपकी ग्लॉसी लिपस्टिक अब बन गई है खूबसूरत मैट लुक में।

 कुछ खास टिप्स

इस हैक में कोई महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, बस ग्लॉसी लिपस्टिक, टिशू और पाउडर काफी है। अगर परफेक्ट लुक चाहिए तो हल्का सा लिपलाइनर दोबारा अप्लाई कर सकती हैं। यह ट्रिक ऑफिस, कॉलेज या पार्टी – हर जगह के लिए काम आती है।

सोशल मीडिया पर भी है ट्रेंड में

आजकल कई मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटी ब्लॉगर भी इस ट्रिक को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है – कम बजट में ज्यादा स्टाइल।m अब हर बार मैट लिपस्टिक खरीदने की जरूरत नहीं। इस आसान से ब्यूटी हैक से आप अपने पास रखी ग्लॉसी लिपस्टिक को बिना खर्च किए मैट बना सकती हैं – वो भी मिनटों में।  

