पहले हाथ-पैर सुन्न होते फिर लकवा, यूरिन पर नहीं रहता कंट्रोल, भारत में GBS Virus के बढ़ते केस

नारी डेस्कः सेहत को लेकर भारत के पूणे में एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। इस समय पूणे में गुइलेन-बैर सिंड्रोम नाम की बीमारी के केस तेजी से बढ़ रहे हैं लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम परिधीय तंत्रिकाओं (Peripheral Nerves) पर हमला करती है। इसके बाद शरीर में सुन्नपन, झुनझुनी और मांसपेशियों में कमजोरी जैसे लक्षण सामने आते हैं। पूणे में लगातार GBS के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसे अब तक संभवतः दूषित जल स्रोतों से जोड़ा जा रहा है इसलिए GBS के खतरे को कम करने के लिए साफ-सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हाइजीन रहे, लगातार हाथ धोए और साफ पानी का सेवन करें।



ABPLIVE.COM के मुताबिक, हाल ही में, पुणे में GBS के मामलों में वृद्धि देखी गई है नए मामलों के साथ, कुल संख्या 101 बताई जा रही है, जिसमें 19 बच्चे शामिल हैं। मामले तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन इसका इलाज संभव है।



वही नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में गुलियन-बैरी सिंड्रोम से मरना वालों की संख्या पांच हो गई है। महाराष्ट्र में गुलियन-बैरी सिंड्रोम (GBS) इससे पहले चार लोगों की मौत हो चुकी है। पांचवी मौत पुणे में हुई है। महाराष्ट्र में गुलियन-बैरी सिंड्रोम पुणे में अधिक खौफ देखने को मिल रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर किया हुआ है। पुणे में व्यक्ति की मौत का कारण सांस लेने में तकलीफ थी। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, क्वाड्रिप्लेजिया और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत सामने आई थी। ससून अस्पताल के एक अधिकारी के मुताबिक, मरीज खडकवासला का रहने वाला था, जो नांदेड़ गांव के उन इलाकों में से एक है जहां कई जीबीएस के मामले सामने आए हैं। अस्पताल में आने से मरीज को 7 दिनों तक दस्त लगे थे। अस्पताल में भर्ती होते समय मरीज की हालत गंभीर थी और उसे क्वाड्रिप्लेजिया (हाथ-पैरों का लकवा) हो गया था और वह पहले छोटे अस्पतालों में इलाज करवा रहा था।

डॉ. रोहिणी सोमनाथ पाटिल (Dr Rohini Somnath Patil) ने एक्स अकाउंट पर गुइलेन बैर सिंड्रोम से जुड़ी जानकारी शेयर की है। चलिए, आपको गुइलेन बैर सिंड्रोम होने के कारण, बचाव और कुछ शुरुआती लक्षण बताते हैं।



