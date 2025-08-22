26 AUGTUESDAY2025 2:42:33 PM
त्योहारों में इन खास नेल आर्ट से हाथों की बढ़ाएं खूबसूरती

फेस्टिव सीजन में नेल आर्ट आपके पूरे लुक में चार चांद लगा सकती है। त्योहारों के समय कपड़ों और ज्वेलरी की तरह ही नेल्स को भी खास सजाना ट्रेंड में है। आज हम आपको  कुछ बेस्ट नेल आर्ट डिज़ाइन्स बताने जा रहे हैं जिन्हें आप त्योहारों में फ्लॉन्ट कर सकती हैं ।

 ट्रेडिशनल गोल्ड एंड रेड नेल आर्ट

गोल्डन बेस पर लाल या मैरून रंग की डिज़ाइन बनाएं। गोटा-पट्टी या जरी के पैटर्न से इंस्पायर्ड डिज़ाइन फेस्टिव लुक के साथ परफेक्ट मैच करते हैं।

स्टोन और ग्लिटर नेल आर्ट

पारदर्शी या न्यूड बेस पर छोटे-छोटे स्टोन्स और ग्लिटर का इस्तेमाल करें। साड़ी या लहंगे की एम्ब्रॉयडरी से मैच करते हुए स्टोन कलर चुनें।

हिना-इंस्पायर्ड नेल आर्ट

गहरे ब्राउन या मेहरून नेल पेंट पर व्हाइट या गोल्ड हिना-पैटर्न्स बनाएं। ये डिज़ाइन खासकर दिवाली, ईद या शादी जैसे मौकों के लिए बेस्ट है।

फ्लोरल फेस्टिव नेल आर्ट

पेस्टल या ब्राइट कलर्स पर फूलों की हैंड-पेंटेड डिज़ाइन बनाएं। फ्लोरल पैटर्न आपके पूरे लुक में फ्रेशनेस और एलिगेंस लाते हैं।

ऑम्ब्रे मेटालिक नेल आर्ट

दो या तीन शेड्स को मिक्स कर ग्रेडिएंट लुक दें -जैसे पिंक से गोल्ड या ब्लू से सिल्वर। ऊपर से मेटालिक टच देने के लिए क्रोम पाउडर का इस्तेमाल करें।

मोटिफ्स नेल आर्ट

मोर, पंख, कमल या श्रीकृष्ण के बांसुरी डिज़ाइन जैसे इंडियन मोटिफ्स इस फेस्टिवल सीजन में खूब पसंद किए जाते हैं। इन्हें गोल्ड, ग्रीन, ब्लू जैसे रिच शेड्स में बनाएं।

पोल्का डॉट्स नेल आर्ट

पोल्का डॉट्स का इस्तेमाल सिर्फ आउटफिट्स में ही नहीं बल्कि नेल आर्ट्स में भी खूब देखने को मिल रहा है। इससे आपके हाथों की खूबसूरती तो बढ़ेगी कि साथ ही ऑवरऑल लुक पर चार-चांद भी लग जाएगा।

मल्टी कलर   नेल आर्ट

 इस तरह के नेलआर्ट्स आजकल काफी पसंद किए जा रहे हैं। यह डिजाइन देखने में बहुत स्टाइलिश लगता है और उभर कर भी आता है।

क्यूट हार्ट्स  नेल आर्ट

क्यूट हार्ट्स की शेप वाले नेलआर्ट भी देखने में काफी अच्छे लगते हैं।  इस दौरान कलर कॉम्बिनेशन का खास ध्यान रखें ताकि डिजाइन खिलकर सामने आए।


 फेस्टिव नेल आर्ट के लिए टिप्स

-आउटफिट के रंग से मैचिंग नेल पेंट चुनें।

-टॉप कोट जरूर लगाएं ताकि डिज़ाइन लंबे समय तक टिका रहे।

-अगर टाइम कम है तो प्री-मेड नेल आर्ट स्टिकर्स भी एक बढ़िया ऑप्शन हैं।

