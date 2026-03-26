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दीवार पर इन मछलियों की पेंटिंग लगाते ही बदलेगा घर का माहौल!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Mar, 2026 04:42 PM
दीवार पर इन मछलियों की पेंटिंग लगाते ही बदलेगा घर का माहौल!

नारी डेस्क : घर को सुंदर बनाने के लिए लोग अक्सर पेंटिंग्स और डेकोर आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास तरह की पेंटिंग्स आपके घर में सुख-समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी ला सकती हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार, मछलियों की पेंटिंग घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। यह न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि जीवन में तरक्की और पॉजिटिविटी भी लाती है।

क्यों खास होती है मछलियों की पेंटिंग?

वास्तु शास्त्र के अनुसार मछलियों की पेंटिंग को बेहद खास और शुभ माना जाता है, क्योंकि मछलियां हमेशा आगे बढ़ने का प्रतीक होती हैं। यह जीवन में प्रगति, सफलता और निरंतर विकास को दर्शाती हैं। साथ ही पानी में तैरती मछलियां सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे घर का माहौल शांत, संतुलित और सुखद बना रहता है।

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मछलियों की पेंटिंग (7 गोल्डन, 1 ब्लैक)

7 सुनहरी और 1 काली मछली वाली पेंटिंग वास्तु के अनुसार बेहद शुभ मानी जाती है। यह खास कॉम्बिनेशन घर में संतुलन और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। माना जाता है कि ऐसी पेंटिंग लगाने से धन, समृद्धि और खुशहाली आकर्षित होती है, जिससे घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक बना रहता है।

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एंजल फिश पेंटिंग

एंजल फिश पेंटिंग घर में शांति और स्थिरता लाने में मदद करती है। इसका आकर्षक और सौम्य डिज़ाइन घर की ऊर्जा को संतुलित बनाए रखता है, जिससे वातावरण शांत और सकारात्मक महसूस होता है। यही वजह है कि इसे लिविंग रूम के लिए एक परफेक्ट और स्टाइलिश चॉइस माना जाता है।

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कपूरा (Koi) फिश पेंटिंग

कपूरा (Koi) फिश पेंटिंग को वास्तु में धन और तरक्की का प्रतीक माना जाता है। यह जीवन में नए अवसर और सफलता लाने का संकेत देती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसे घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जिससे आर्थिक उन्नति और प्रगति के रास्ते खुलते हैं।

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समंदर में तैरती मछलियों की पेंटिंग

समंदर में तैरती मछलियों की पेंटिंग जीवन में विशालता, विस्तार और लगातार ग्रोथ का प्रतीक मानी जाती है। यह पेंटिंग घर के वातावरण को हल्का और पॉजिटिव बनाती है, जिससे नकारात्मकता कम होती है। साथ ही इसे देखने से मन को शांति और सुकून मिलता है, जो पूरे घर में एक शांत और संतुलित माहौल बनाने में मदद करता है।

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वास्तु शास्त्र के अनुसार, सही दिशा और सही प्रकार की मछलियों की पेंटिंग लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बना रहता है। अगर आप अपने घर का माहौल बदलना चाहते हैं, तो इन वास्तु टिप्स को जरूर अपनाएं।

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