Durga Puja 2025: इन एक्ट्रेसेस के बंगाली साड़ी लुक को कॉपी कर पाएं परफेक्ट फेस्टिव वाइब

नारी डेस्क: शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की भव्य पूजा और पंडाल हॉपिंग का मजा ही अलग होता है। इस मौके पर महिलाएं ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी पहनकर धुनुची डांस और पूजा-अर्चना में शामिल होती हैं। अगर आप भी इस दुर्गा पूजा 2025 में बंगाली स्टाइल साड़ी लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो एक्ट्रेसेस के ये स्टाइलिश और क्लासी लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं।

टीना दत्ता का ट्रेडिशनल बंगाली लुक

टीना दत्ता ने रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन की साड़ी को बंगाली स्टाइल में ड्रेप किया। उन्होंने इसे गोल्डन हैवी ज्वेलरी, रेड बैंगल्स, बोल्ड मेकअप और बन हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया। यह लुक पूजा पंडाल के लिए आइकॉनिक और परफेक्ट है।

रूपाली गांगुली का क्लासी अवतार

‘अनुपमा’ फेम रूपाली गांगुली का बंगाली साड़ी लुक बेहद एलिगेंट है। ट्रेडिशनल कंगन और मिनिमल ज्वेलरी के साथ उनका क्लासी अंदाज पूजा के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन है।

पूजा बनर्जी का ब्राइडल टच

पूजा बनर्जी ने बंगाली स्टाइल साड़ी के साथ हल्का मांग टीका और लेयर्ड ईयररिंग्स कैरी किए। यह लुक खासतौर पर नई नवेलियों के लिए परफेक्ट है, जो पूजा पर दुल्हन सा ग्रेस पाना चाहती हैं।

मौनी रॉय का स्टाइलिश कॉटन लुक

मौनी रॉय ने कॉटन साड़ी को पफ स्लीव्स ब्लाउज के साथ स्टाइल किया। ओपन हेयर, लाइट मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी ने उनके लुक को मॉडर्न और एलिगेंट बना दिया। यह यंग गर्ल्स के लिए एकदम सही चॉइस है।

पूजा बनर्जी का रॉयल कांजीवरम स्टाइल

एक्ट्रेस का कांजीवरम सिल्क साड़ी लुक बेहद रॉयल लगा। मैचिंग पफ स्लीव्स ब्लाउज और लाइट वेट ज्वेलरी खासकर कंगन ने लुक को और भी खूबसूरत बना दिया। यह पूजा नाइट्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

देवोलीना भट्टाचार्जी का सिंपल-सोबर अंदाज

देवोलीना ने कॉटन सिल्क प्रिंटेड साड़ी को कंट्रास्ट ब्लाउज और लॉन्ग लेयर नेकलेस के साथ पेयर किया। उनका यह लुक उन महिलाओं के लिए खास है, जो सिंपल रहते हुए भी ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं।

इस दुर्गा पूजा में अगर आप भी ट्रेडिशनल बंगाली वाइब्स पाना चाहती हैं, तो इन एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर अपने आउटफिट और ज्वेलरी को कॉम्बिनेशन में कैरी करें।