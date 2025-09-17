18 SEPTHURSDAY2025 8:50:05 AM
दुल्हन के हाथों की शोभा बढ़ाएंगे ये खास चूड़ा Bridal कलेक्शन

दुल्हन के हाथों की शोभा बढ़ाएंगे ये खास चूड़ा Bridal कलेक्शन

नारी डेस्क : शादी के दिन दुल्हन का लुक तब और भी खास हो जाता है, जब वह हाथों में सुंदर चूड़ा पहनती है। चूड़ा दुल्हन के शृंगार का अहम हिस्सा होता है और आजकल इसके कई नए और ट्रेंडी डिजाइन बाजार में आ रहे हैं। अगर आपकी शादी जल्द ही होने वाली है, तो आप इन खास और बेहतरीन चूड़ा डिजाइनों को जरूर देख लें, जो आपके शृंगार को और भी ज्यादा सुंदर और स्टाइलिश बनाएंगे।

ब्राइडल चूड़ा का महत्व और कलेक्शन

दुल्हन के हाथों की सजावट चूड़ा के बिना अधूरी लगती है। पंजाबी संस्कृति में चूड़ा खास लाल रंग के प्लास्टिक से बना होता है, जिसमें गोल्डन या सिल्वर रंग के कड़े लगे होते हैं। अब ये चूड़ा यूपी, बिहार जैसी जगहों की दुल्हनों में भी बहुत लोकप्रिय हो गया है। शादी के लिए नए डिजाइनों वाले चूड़े और कंगन चुनना आज के समय में एक फैशन ट्रेंड बन गया है।

PunjabKesari

कुंदन वाले चूड़े

अगर आप अपने चूड़े का डिजाइन कुछ अलग और ट्रेंडी बनाना चाहती हैं, तो मरून रंग के चूड़ों के साथ कुंदन के कड़े पहनें। इस कॉम्बिनेशन से आपका लुक शानदार और पारंपरिक दोनों तरह का लगेगा। साथ में झुमके वाले कंगन भी पहनें, जो आपके हाथों की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे। यह सेट आपकी शादी के शृंगार में एक खास और आकर्षक टच जोड़ता है।

पर्ल कंगन के साथ चूड़ा

मरून शेड के चूड़े जब मोती वाले कंगन के साथ पहने जाते हैं, तो उनका लुक बेहद खूबसूरत और क्लासी हो जाता है। मोतियों की नर्म चमक और मरून रंग का गहरा मेल आपके हाथों को आकर्षक और रॉयल अंदाज में सजाता है। यह कॉम्बिनेशन किसी भी दुल्हन के शृंगार को एक खास और स्टाइलिश टच देता है।

गुलाबी रंग का चूड़ा

अगर आपने अपने लहंगे के लिए डार्क पिंक या पेस्टल पिंक रंग चुना है, तो गुलाबी रंग का चूड़ा मोतियों वाले कंगन के साथ पहनना एक बेहतरीन विकल्प होगा। यह कॉम्बिनेशन आपके लुक को न सिर्फ खास बल्कि बेहद खूबसूरत और यूनिक बनाता है। मोतियों की चमक और गुलाबी चूड़े का कोमल रंग मिलकर आपके हाथों को नाजुक और स्टाइलिश बनाते हैं, जिससे आपका शृंगार और भी आकर्षक दिखेगा।

PunjabKesari

कुंदन और मोती वाले कंगन

वेलवेट चूड़ों के साथ कुंदन और मोतियों से सजे कंगन पहनना बहुत ही खूबसूरत और भव्य लगता है। ये जड़ाऊ कंगन आपके हाथों को एक शाही और पारंपरिक अंदाज देते हैं। खास बात यह है कि इन्हें प्लास्टिक के चूड़ों के साथ भी आसानी से मैच किया जा सकता है, जिससे आपका शृंगार और भी स्टाइलिश और आकर्षक नजर आता है। यह कॉम्बिनेशन दुल्हन के लुक को परफेक्ट बनाने में मदद करता है।

प्लेन चूड़ा डिजाइन

अगर आप सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक पसंद करती हैं, तो प्लेन चूड़ा के साथ सिर्फ आगे-पीछे भारी डिजाइन वाले कड़े पहनें। यह कॉम्बिनेशन आपको एक रॉयल और महारानी जैसा लुक देगा। साधारण चूड़े के साथ हैवी कड़े आपके हाथों की खूबसूरती को निखारेंगे और आपके ब्राइडल लुक को खास और आकर्षक बना देंगे।

फूलों वाले कड़े

फूलों के डिजाइन वाले कड़े जब लाल रंग के चूड़ों के साथ पहने जाते हैं, तो यह कॉम्बिनेशन बेहद प्यारा और आकर्षक लगता है। फूलों की नाजुक डिज़ाइन और लाल चूड़ों का गहरा रंग मिलकर आपके हाथों को एक खुबसूरत और ताजगी भरा लुक देता है। यह सेट दुल्हन के शृंगार को और भी खूबसूरती से निखारता है और हर नजर को अपनी ओर खींचता है।

PunjabKesari

जड़ाऊ कंगन

चूड़े के बीच-बीच में जड़ाऊ कंगन जोड़ने से आपका चूड़ा और भी ज्यादा हैवी और शानदार दिखने लगता है। ये जड़ाऊ कंगन चूड़ों को एक भव्य और रॉयल टच देते हैं, जिससे आपका हाथों का शृंगार और भी खास बन जाता है। ऐसे कंगन पहनने से दुल्हन का लुक और भी प्रभावशाली और खूबसूरत नजर आता है।

हैवी चूड़ा डिजाइन

कुछ दुल्हनों को सिंपल चूड़े पहनना पसंद नहीं होता, इसलिए वे हैवी और जड़ाऊ कंगन वाले चूड़े चुनती हैं। ऐसे चूड़े बहुत ही भव्य और शाही दिखते हैं, जो दुल्हन के पूरे शृंगार को एक रॉयल और ग्लैमरस टच देते हैं। ये डिजाइन खासतौर पर उन महिलाओं के लिए परफेक्ट होते हैं जो अपने लुक को ज्यादा प्रभावशाली और स्टाइलिश बनाना चाहती हैं।

शादी के दिन दुल्हन का हाथों का शृंगार सबसे खास होता है और सही चूड़ा डिजाइन चुनना बहुत जरूरी है। ऊपर दिए गए नए और फैशनेबल डिजाइन आपकी शादी के लुक को परफेक्ट बनाएंगे। इसलिए, अपनी पसंद और लहंगे के रंग के अनुसार ये खूबसूरत ब्राइडल चूड़ा जरूर चुनें और अपने खास दिन को यादगार बनाएं।

