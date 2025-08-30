रोते हुए धनश्री वर्मा ने दी बप्पा को विदाई, मां-पापा के साथ दिखीं भावुक, तस्वीरें वायरल

नारी डेस्क: डांसर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहती हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपने डांस वीडियो को लेकर। इस बार वे गणपति बप्पा की सेवा और विदाई को लेकर सुर्खियों में हैं। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर धनश्री ने पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा को अपने घर पर आमंत्रित किया था। उन्होंने पूरे उत्साह से गणेश उत्सव मनाया और बप्पा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब बप्पा की विदाई का समय आया, तो धनश्री काफी भावुक नजर आईं।

धनश्री वर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विसर्जन की फोटोज और वीडियो शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में वे अपने मां-पापा के साथ पारंपरिक अंदाज में पोज देती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने गुलाबी और नीले रंग की सुंदर साड़ी पहनी हुई है, बालों में गजरा लगाया है, और उनका यह ट्रेडिशनल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

विसर्जन के समय धनश्री की आंखें नम थीं। वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि बप्पा को विदा करते समय वे इमोशनल हो गईं। यह पल उनके लिए बेहद भावुक था, जिसे उन्होंने दिल से महसूस किया।

धनश्री ने इन तस्वीरों के साथ एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा

"उनकी उपस्थिति में, मुझे शक्ति मिलती है। उनकी कृपा में, मैं पूर्ण महसूस करती हूं। गणपति वो सत्य देखते हैं जो कोई आंखें नहीं देख सकतीं... बप्पा मुझे इस तरह से पूरा करते हैं जैसे कोई और नहीं कर सकता और फिर भी विसर्जन मुझे रुला देता है। उसी शुद्ध भक्ति के साथ उनका फिर से स्वागत करने की प्रतीक्षा में। मेरे बप्पा, मेरी शक्ति हमेशा।"

धनश्री की ये भावनाएं और बप्पा के प्रति भक्ति सोशल मीडिया पर लोगों को खूब भावुक कर रही हैं। फैंस न केवल उनकी तस्वीरों की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उनके विश्वास और भक्ति की सराहना भी कर रहे हैं।

धनश्री वर्मा ने गणेश चतुर्थी को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया और बप्पा को अपने घर से भावुक विदाई दी। उनकी तस्वीरें और शब्द यह जताने के लिए काफी हैं कि बप्पा उनके लिए सिर्फ एक देवी-देवता नहीं, बल्कि शक्ति और सच्चे भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक हैं।