क्रिस्पी पनीर Parmigiana

नारी डेस्क : यह रेसिपी क्रिस्पी पनीर और मलाईदार टमाटर-चीज सॉस का स्वादिष्ट मेल है, जिसमें तुलसी और लहसुन का तड़का एक खास इटालियन ट्विस्ट लाता है। यह रेसिपी खास मौके पर मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए भी बेहतरीन है। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि।
Servings - 2
सामग्री
चेरी टमाटर - 90 ग्राम
टमाटर - 120 ग्राम
लहसुन की कलियां - 1 टेबलस्पून
नमक - 1/2 टीस्पून
ऑलिव ऑयल - 1 टेबलस्पून
कॉर्न फ्लोर - 2 टेबलस्पून
मस्टर्ड सॉस - 1 टेबलस्पून
ऑरिगेनो - 1/2 टीस्पून
पानी - 80 मिलीलीटर
पनीर - 100 ग्राम
ब्रेड क्रम्ब्स - 50 ग्राम
ऑलिव ऑयल (तलने के लिए) - 50 मिलीलीटर
तुलसी की पत्तियां - 1 टेबलस्पून
चीनी - 1/2 टीस्पून
पानी - 45 मिलीलीटर
तुलसी की पत्तियां - 1 टेबलस्पून
मोजेरेला चीज - 100 ग्राम
चिली फ्लेक्स - गार्निश के लिए
तुलसी की पत्तियां - गार्निश के लिए
विधि
1. एक बर्तन में चेरी टमाटर, टमाटर, लहसुन, नमक और ऑलिव ऑयल डालें। अच्छे से मिला लें।
2. ओवन को 200°C (392°F) पर प्रीहीट करें और मिश्रण को 20 मिनट तक बेक करें। फिर बाहर निकाल लें।
3. एक बाउल में कॉर्न फ्लोर, मस्टर्ड सॉस, ऑरिगेनो और 80 मि.ली. पानी डालकर अच्छे से फेंट लें जब तक मिश्रण स्मूद न हो जाए।
4. पनीर के टुकड़ों को इस घोल में डुबोएं और फिर ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छे से लपेटें।
5. एक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करें और पनीर को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। फिर उसे टिशू पेपर पर निकाल लें।
6. अब मिक्सर में बेक किए हुए टमाटर का मिश्रण, तुलसी की पत्तियां, चीनी और 45 मि.ली. पानी डालकर पीस लें।
7. इस पेस्ट को एक पैन में डालें और मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक पकाएं।
8. फिर उसमें तुलसी की पत्तियां और मोजेरेला चीज डालें। ढककर 2-3 मिनट तक पकाएं जब तक चीज पिघल न जाए।
9. सर्विंग प्लेट में कुरकुरा पनीर रखें और उसके ऊपर गर्म टोमैटो-चीज सॉस डालें।
10. ऊपर से चिली फ्लेक्स और तुलसी की पत्तियों से सजाए।
11. तुरंत परोसें।
