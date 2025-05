सीजफायर उल्लंघन के बाद भारत-पाक DGMO के बीच अहम बातचीत आज दोपहर 12 बजे

नारी डेस्क: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सीजफायर उल्लंघन के बीच आज (सोमवार, 12 मई) दोपहर 12 बजे दोनों देशों के DGMO (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस) के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत होगी। यह बातचीत सीमा पर हो रही गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के लिए पहले से बनी आपसी सहमति की समीक्षा के लिए हो रही है।

पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने एलओसी (नियंत्रण रेखा) पर बार-बार सीजफायर का उल्लंघन किया है, खासकर 24 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से। पाकिस्तान ने पहले छोटे हथियारों से फायरिंग की और बाद में ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद तोपों से भी गोलाबारी की।

इस माहौल में शनिवार को शाम 3:35 बजे पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन किया, और बातचीत में यह तय हुआ कि शाम 5 बजे से दोनों देश फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोक देंगे। साथ ही यह भी सहमति बनी कि 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर बातचीत की जाएगी ताकि पिछले फैसलों के पालन की समीक्षा की जा सके।

The DGMO of Pakistan called DGMO of India at 15.35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land, air and sea with effect from 1700 hours IST," says foreign secretary

