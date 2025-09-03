05 SEPFRIDAY2025 9:42:51 PM
भारत में महिलाओं को होता है ज्यादा कैंसर, पर पुरुषाें की मौत होती है अधिक: नई रिपोर्ट

  • Updated: 03 Sep, 2025 06:33 PM
भारत में महिलाओं को होता है ज्यादा कैंसर, पर पुरुषाें की मौत होती है अधिक: नई रिपोर्ट

नारी डेस्क:  भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में महिलाओं में कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा हैं, जबकि पुरुषों में मृत्यु दर का ख़तरा ज़्यादा है। जामा नेटवर्क ओपन पत्रिका में प्रकाशित यह अध्ययन 2015 और 2019 के बीच 43 जनसंख्या-आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों (पीबीसीआर) से प्राप्त 708,223 कैंसर मामलों और 206,457 मृत्यु दर के मामलों पर आधारित है।


पुरुषों में आम है मुंह का कैंसर

महिलाओं में कैंसर के 50 प्रतिशत से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि पुरुषों में यह 49 प्रतिशत था। दूसरी ओर, महिलाओं (45 प्रतिशत) की तुलना में पुरुषों (55 प्रतिशत) में मृत्यु दर ज़्यादा दर्ज की गई। पुरुषों में सबसे आम कैंसर मुंह का कैंसर (113,249) था, उसके बाद फेफड़ों का कैंसर (74,763) और प्रोस्टेट कैंसर (49,998) थे। महिलाओं में, सबसे आम कैंसर स्तन (238,085), गर्भाशय ग्रीवा (78,499) और डिम्बग्रंथि (48,984) थे।


केरल और असम में है ज्यादा मामले

महिला जननांग प्रणाली के कैंसर के 171,497 मामले होने का अनुमान है। पुरुषों में, मुख गुहा और ग्रसनी के कैंसर के 217,327 मामले होने का अनुमान है। शोधकर्ताओं ने कहा- "यह भारत में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण उपायों के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।" उल्लेखनीय रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर का बोझ तेजी से बढ़ता पाया गया। केरल और असम के कई जिलों - जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी है - में महिलाओं और पुरुषों में कैंसर का बोझ सबसे अधिक है।


ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र ज्यादा प्रभावित

अध्ययन से पता चला है कि- "50 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में प्रति एक लाख जनसंख्या पर औसतन 76 पुरुष और 67 महिलाएं कैंसर से पीड़ित हैं।" इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत के आइज़ोल, पूर्वी खासी हिल्स, पापुमपारे, कामरूप अर्बन और मिज़ोरम जैसे क्षेत्रों में कैंसर की घटनाओं की दर लगातार सबसे अधिक दर्ज की गई। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रासनली कैंसर सबसे अधिक प्रचलित था महानगरों में, दिल्ली में कुल मामलों की संख्या सबसे अधिक थी, प्रति 100,000 पर 146। अहमदाबाद में 4.7 प्रतिशत पुरुषों और 6.9 प्रतिशत महिलाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। शोधकर्ताओं ने बताया कि निष्कर्षों के आधार पर, "2024 के लिए अनुमानित कैंसर की घटनाएं 1,562,099 मामले थीं, जबकि अनुमानित कैंसर मृत्यु दर 874,404 मामले थी।" अध्ययन के अनुसार, महिलाओं में अनुमानित नए मामले 781,277 और पुरुषों में 780,822 थे।
 

