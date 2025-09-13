कभी कमाते थे सिर्फ 300 रुपये, आज फराह खान के कुक दिलीप की सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश

नारी डेस्क: फराह खान के कुक दिलीप आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। कभी 300 रुपये कमाने वाले दिलीप आज लाखों लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। उनकी सैलरी और लाइफस्टाइल सुनकर हर कोई हैरान है। फराह खान और दिलीप की जोड़ी बनी इंटरनेट की फेवरेट...फिल्ममेकर फराह खान अपने यूट्यूब चैनल पर अकसर व्लॉग्स शेयर करती हैं, जिनमें उनका कुक दिलीप भी नजर आता है। दिलीप का सेंस ऑफ ह्यूमर और फराह के साथ उनकी मज़ेदार नोकझोंक दर्शकों को बहुत पसंद आती है। धीरे-धीरे दिलीप भी यूट्यूब पर पॉपुलर हो गए हैं और कई बॉलीवुड सेलेब्स के घरों में भी फराह के साथ नज़र आ चुके हैं।

दिलीप की पहली सैलरी थी सिर्फ 300 रुपये हाल ही में फराह खान अपने व्लॉग में भारतपे के पूर्व एमडी और ‘शार्क टैंक इंडिया’ फेम अशनीर ग्रोवर के घर पहुंचीं। साथ में दिलीप भी थे। अशनीर की मां ने बातचीत के दौरान एक खुलासा किया कि, "दिलीप ने हमें बताया था कि वह पहली बार दिल्ली सिर्फ 300 रुपये की नौकरी के लिए आया था।"

इस पर फराह ने भी हंसते हुए कहा

"जब दिलीप मेरे साथ काम करने आया, तब उसकी सैलरी 20,000 रुपये थी… अब कितनी है ये मत पूछो!" हालांकि फराह ने दिलीप की मौजूदा सैलरी का खुलासा नहीं किया, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब दिलीप की इनकम काफी अच्छी हो चुकी है।

अशनीर ग्रोवर के घर मिला दिलीप को खास तोहफा

अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार ने फराह और दिलीप दोनों को तोहफों से सरप्राइज किया। फराह को गिफ्ट में कपड़े और हैंडमेड डेकोरेशन आइटम्स मिले। दिलीप को एक नई शर्ट गिफ्ट में मिली। इस पर फराह ने मजाक करते हुए कहा "दिलीप, तुम्हारी ज्यादातर शर्ट्स तो लोगों ने गिफ्ट की हुई हैं!"

बिहार से हैं दिलीप, गांव में है तीन मंजिला घर

फराह खान से जुड़ने के बाद दिलीप की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। दिलीप बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। गांव में उनका तीन मंजिला मकान है और कई एकड़ ज़मीन भी है। फराह खान ने ये भी बताया कि वो दिलीप के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही हैं।

एक भरोसे ने बदल दी किस्मत

दिलीप की कहानी यह बताती है कि अगर मेहनत के साथ सही मौके मिल जाएं, तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। फराह खान और दिलीप की यह जोड़ी न सिर्फ एंटरटेनिंग है, बल्कि इंस्पायरिंग भी है।

