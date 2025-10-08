ब्यूटी प्रोडक्ट्स छीन सकते हैं स्किन का निखार, इस्तेमाल करने से पहले हो जाएं सावधान

नारी डेस्क: पहले के समय में भारतीय महिलाएं अपनी त्वचा पर चारमीस और पॉन्डस की क्रीम का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब निविया जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आने के कारण इनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। आजकल की युवा लड़कियां 10 स्टेप्स वाली कोरियन रुटीन के साथ अपनी स्किन को ब्यूटी प्रोडक्ट्स से होने वाले नुकसान से बचा रही हैं। स्किन केयर एक्सपर्ट्स के अनुसार, 20-30 साल की लड़कियां इस स्किन केयर रुटीन को बहुत ही गहराई में ले रही हैं। जिसके कारण उन्हें त्वचा पर एक्ने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है।

ज्यादातर युवा लड़कियां हो रही हैं स्किन प्रोडक्ट्स की आदि

ड्रॉमेटोलिजिस्ट के अनुसार, 20-30 साल की युवा लड़कियों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के प्रति जागरुक होने की जरुरत है। क्योंकि यह युवाएं इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ही जल्दी कर लेती हैं जिसके कारण स्किन पर एक्ने जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

भारत में बड़ा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस

सोशल मीडिया पर इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चलन बढ़ता ही जा रहा है । खासकर रेटिनॉल और नियासिनामाइड जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स महिलाएं ज्यादातर अपने रुटीन में इस्तेमाल कर रही हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चलन भारत में एक बिजनेस की तरह फैलता जा रहा है। स्किन के रेवेन्यू में $7.49 बिलियन का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में रोजाना के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ग्रोथ 5.6% बढ़ी है। इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज्यादा त्वचा पर इस्तेमाल हानिकारक भी हो सकता है।

20 की उम्र में न करें ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल

इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में रेटिनॉल काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह आपके त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जो लड़कियां 20 वर्ष की हैं उनके लिए रेटिनॉल नुकसानदायक हो सकता है। रेटिनॉल आपकी स्किन पर एक्न जैसी समस्याएं खड़ी कर सकता है।

यह ब्यूटी प्रोडक्ट्स स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसे में यदि आप स्किन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हैल्दी डाइट और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।