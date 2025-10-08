08 OCTWEDNESDAY2025 7:12:40 PM
Nari

ब्यूटी प्रोडक्ट्स छीन सकते हैं स्किन का निखार, इस्तेमाल करने से पहले हो जाएं सावधान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Oct, 2025 05:58 PM
ब्यूटी प्रोडक्ट्स छीन सकते हैं स्किन का निखार, इस्तेमाल करने से पहले हो जाएं सावधान

नारी डेस्क: पहले के समय में भारतीय महिलाएं अपनी त्वचा पर चारमीस और पॉन्डस की क्रीम का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब निविया जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आने के कारण इनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। आजकल की युवा लड़कियां 10 स्टेप्स वाली कोरियन रुटीन के साथ अपनी स्किन को ब्यूटी प्रोडक्ट्स से होने वाले नुकसान से बचा रही हैं। स्किन केयर एक्सपर्ट्स के अनुसार, 20-30 साल की लड़कियां इस स्किन केयर रुटीन को बहुत ही गहराई में ले रही हैं। जिसके कारण उन्हें त्वचा पर एक्ने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है।

PunjabKesari

ज्यादातर युवा लड़कियां हो रही हैं स्किन प्रोडक्ट्स की आदि 

 ड्रॉमेटोलिजिस्ट के अनुसार, 20-30 साल की युवा लड़कियों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के प्रति जागरुक होने की जरुरत है। क्योंकि यह युवाएं इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ही जल्दी कर लेती हैं जिसके कारण स्किन पर एक्ने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। 

PunjabKesari

भारत में बड़ा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस 

सोशल मीडिया पर इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चलन बढ़ता ही जा रहा है । खासकर  रेटिनॉल और नियासिनामाइड जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स महिलाएं ज्यादातर अपने रुटीन में इस्तेमाल कर रही हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चलन भारत में एक बिजनेस की तरह फैलता जा रहा है। स्किन के रेवेन्यू में $7.49 बिलियन का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में रोजाना के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ग्रोथ 5.6% बढ़ी है। इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज्यादा त्वचा पर इस्तेमाल हानिकारक भी हो सकता है। 

PunjabKesari

20 की उम्र में न करें ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल 

इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में रेटिनॉल काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह आपके त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जो लड़कियां 20 वर्ष की हैं उनके लिए रेटिनॉल नुकसानदायक हो सकता है। रेटिनॉल आपकी स्किन पर एक्न जैसी समस्याएं खड़ी कर सकता है। 

यह ब्यूटी प्रोडक्ट्स स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसे में यदि आप स्किन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हैल्दी डाइट और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it