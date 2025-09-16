16 SEPTUESDAY2025 7:49:12 PM
सोने से पहले नाभि पर लगा लें ये तेल, चेहरे पर कभी नहीं दिखेगा बढ़ती उम्र का असर

  • Updated: 16 Sep, 2025 04:41 PM
नारी डेस्क:  खूबसूरत कौन नहीं दिखना चाहती? आजकल महिलाएं सुदर दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। आप भी अपनी सुंरदता को बरकरार रखना चाहती हैं तो महंगे प्रोडक्ट्स को छोड़ नाभि पर बस तिल का तेल लगाना शुरू कर दीजिए। नानी और दादी का ये नुस्खा कुदरती ग्लो लाने में बेहद ही असरदार है। 


तिल के तेल के फायदे

सोने से पहले हल्का गुनगुना तिल का तेल नाभि में लगाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इससे त्वचा पर प्राकृतिक ग्लो आता है। तिल का तेल मॉइस्चराइजिंग गुणों से भरपूर है। यह अंदर से स्किन को पोषण देता है और रूखापन खत्म करता है। इसके 
नियमित प्रयोग से चेहरे के दाग-धब्बे, झाइयाँ और पिगमेंटेशन धीरे-धीरे हल्के होने लगते हैं।


एंटी-एजिंग गुण

तिल के तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को झुर्रियों और समय से पहले बुढ़ापे के लक्षणों से बचाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार नाभि शरीर का केंद्र है। इसमें तेल लगाने से शरीर का वात-पित्त-कफ संतुलित रहता है, जिससे स्किन और हेल्थ दोनों पर असर पड़ता है।

 
इस्तेमाल का तरीका

- रात को सोने से पहले तिल का तेल हल्का गुनगुना करें।
-2-3 बूंद नाभि में डालें और हल्के हाथों से मसाज करें।
-नियमित करने पर 2–3 हफ्तों में फर्क दिखने लगता है।
 

