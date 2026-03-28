अनन्या बिड़ला कम उम्र में ही बिजनेस में बनाई अपनी पहचान, स्टाइल में भी परफेक्ट

नारी डेस्क: उद्योगपति Kumar Mangalam Birla की बेटी Ananya Birla आज सिर्फ बॉलीवुड या ग्लैमर की दुनिया में नहीं, बल्कि बिजनेस और समाज सेवा में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। उनका नाम 'ब्यूटी विद ब्रेन' बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि वे अपनी खूबसूरती और स्टाइल के साथ-साथ बहुत होशियार और मेहनती भी हैं।

कम उम्र में बिजनेस की शुरुआत

अनन्या ने मात्र 17 साल की उम्र में अपना कदम बिजनेस की दुनिया में रखा। उन्होंने Independent Microfin नाम की कंपनी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गांवों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और छोटे व्यापार के लिए लोन देना था। आज उनकी यह कंपनी पूरे देश में जानी जाती है और महिलाओं की मदद कर रही है।

आईपीएल और सोशल मीडिया में चर्चा

हाल ही में अनन्या बिड़ला आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सौदे को लेकर चर्चा में आई थीं। इसके अलावा, उन्होंने गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के एक शुभारंभ कार्यक्रम में प्रेजेंटिंग पार्टनर के रूप में हिस्सा लिया, जहां वे कप्तान शुभमन गिल के साथ नजर आईं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और मीम्स वायरल हुए, जिन्हें अनन्या ने खुद क्लियर किया।

शैक्षिक पृष्ठभूमि और करियर

अनन्या का जन्म 1994 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने American School of Bombay से शुरुआती पढ़ाई की और फिर University of Oxford से मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा और मेहनत ने उन्हें बिजनेस की दुनिया में मजबूती से स्थापित किया।

बिजनेस और नेतृत्व

अनन्या बिड़ला सिर्फ अपने माइक्रोफिन प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं हैं। वे बिड़ला ग्रुप ऑफ़ बिजनेस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे आदित्य बिड़ला फैशन और रिटेल कंपनियों के बोर्ड मेंबर भी हैं। इतनी कम उम्र में उनका बिजनेस ज्ञान और नेतृत्व क्षमता प्रशंसा योग्य है।

म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान

अनन्या ने म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाया है। उनके गाने देश और विदेश दोनों में सुने जाते हैं। उनके लोकप्रिय गीतों में "Circles" शामिल है। हालांकि अब वे म्यूजिक की बजाय बिजनेस और निवेश पर अधिक ध्यान देती हैं।

स्टाइल और फैशन सेंस

अनन्या अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। वे किसी भी फॉर्मल या वेस्टर्न आउटफिट में कमाल दिखती हैं। ब्लैक पैंट, कोट और खुले बालों में उनका लुक बेहद गॉर्जियस लगता है। उनका स्टाइल और आत्मविश्वास उन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं।

संपत्ति और लाइफस्टाइल

अनन्या का नेटवर्थ लगभग 1000 करोड़ से 1770 करोड़ रुपये के बीच है। वे मुंबई में एक शानदार और आलीशान घर में रहती हैं, जिसकी कीमत लगभग 425 करोड़ रुपये बताई जाती है। उनके पास कई लग्जरी कारें भी हैं। यह सब उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से हासिल किया है। अनन्या बिड़ला कम उम्र में ही बिजनेस, समाज सेवा, स्टाइल और नेतृत्व में अपनी पहचान बनाने वाली युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं। वे साबित करती हैं कि सफलता, मेहनत और स्टाइल साथ-साथ चल सकते हैं।