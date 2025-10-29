अमीषा पटेल का 50 की उम्र में ब्राइडल लुक, लाल लहंगे में दिखा रानी वाला रूप, रॉयल लुक देख सब हो गए लट्टू

नारी डेस्क: बॉलीवुड की स्टाइल आइकन अमीषा पटेल ने हाल ही में 50 की उम्र में अपना ब्राइडल लुक पेश किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लाल लहंगे में उनका यह लुक रानी जैसा लग रहा था और फैशन प्रेमियों ने उनकी तारीफों के पुल बाँध दिए।

लहंगे और स्टाइल

अमीषा ने हैवी कढ़ाई वाला लाल लहंगा पहना, जिसमें वाइन शेड भी शामिल था। लहंगे पर सुनहरे सेक्विन वर्क और तार की कढ़ाई से फूल, सितारे और बॉक्स डिज़ाइन बनाए गए। निचले हिस्से और बॉर्डर पर शीशे और सितारों का काम लहंगे को और रॉयल लुक देता है।

ब्लाउज और दुपट्टा

हाफ स्लीव्स ब्लाउज स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ पहना, जिसमें जिग-जैग पैटर्न और फ्लोरल डिज़ाइन था। नेट दुपट्टा को साइड पर कंधे पर कैरी किया गया, जो लहंगे के साथ मैच करता था।

जूलरी और मेकअप

मांग टीका, मोतियों वाला स्टेटमेंट हार, इयररिंग्स और चूड़ियां लुक को पूरा कर रही थीं। बालों को सॉफ्ट वेवी टच और मिडल पार्टिंग के साथ स्टाइल किया गया। परफेक्ट मेकअप ने इस रॉयल लुक को और निखारा।

रैंप पर जलवा

अमीषा पटेल ने लंदन में एशियन वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान यह लुक कैरी किया। उनका यह ब्राइडल लुक सिर्फ स्टाइलिश नहीं बल्कि देसी और रॉयल टच भी देता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके इस लुक को देखकर तारीफों के पुल बाँध दिए और कई लोगों ने अपने ब्राइडल लहंगे के आइडिया के लिए इन्हें फॉलो किया। अमीषा ने साबित कर दिया कि 50 की उम्र में भी स्टाइल और खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती।

